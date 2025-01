James Rodríguez y los números 'en rojo' que dejó su paso por Rayo Vallecano: preocupante

James Rodríguez dijo adiós a Rayo Vallecano . La falta de minutos y el poco respaldo del cuerpo técnico, en cabeza de Iñigo Pérez, llevaron a que el mediocampista tomara la decisión de rescindir su contrato. A pesar de que aún le quedaban seis meses de vínculo con el club, no tuvo problema en renunciar a una alta suma de dinero para no seguir en la institución.

Según reveló 'Marca España', "dejará de recibir una cifra cercana a 1,2 millones de euros brutos". Sin embargo, esa parte económica, que, normalmente, suele ser el mayor problema, esta vez no fue impedimento. Y es que el '10' solo quiere ser pieza importante en un equipo, sumar minutos y contar con la confianza de su entrenador, pensando en la 'tricolor'.

Nada de esto lo encontró en el conjunto de Vallecas, donde solo disputó 205 minutos, repartidos en siete partidos, entre la Copa del Rey y La Liga. De esos, fue titular en dos y debido a su poca participación, brindó una asistencia. Razón por la que James Rodríguez buscará, en su próximo destino, la manera de consolidarse y exponer su talento, magia y técnica.

Recordemos que, antes de ser anunciado por Rayo Vallecano, fue elegido como el mejor futbolista de la Copa América, en donde fue titular, capitán y subcampeón , tras perder la final contra Argentina. Además, ha sido pieza fundamental en las Eliminatorias Sudamericanas, donde el combinado patrio marcha cuarta y está cerca de clasificar al Mundial del 2026.

Junior de Barranquilla, en Colombia, y Boca Juniors y Racing Club, en Argentina, son las escuadras que han sonado para fichar a James Rodríguez. No obstante, hasta el momento, nada se ha hecho oficial y no ha habido ofertas formales sobre la mesa. Ahora, todo dependerá del jugador, que es agente libre, y sus deseos, pues no deberán negociar con nadie más.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre la situación de James Rodríguez?

"Me preocupa mucho lo que vive en Rayo Vallecano. Hablo continuamente que tiene que jugar, que busque la manera de competir y hago bastante énfasis en esto porque es clave. Ojalá que haya algo. Siento que no fue el entrenador quien lo pidió, entonces hay una resistencia a que juegue más y se dificultan las cosas", dijo en entrevista en el canal de 'Clank'.