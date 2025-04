No, gracias.

Jhon Durán, de no creer: las opciones de gol que dilapidó en Al Nassr vs. Al-Riyadh El colombiano del Al Nassr quedó perfilado de cara gol, pero de forma increíble no pudo embocar a la portería de Al-Riyadh . ¡Vea las jugadas de Jhon Durán!