Jhon Durán volvió con Aston Villa, tras sanción pero tuvo una amargura; no para la presión

Este miércoles, el Aston Villa derrotó, en condición de visitante , al Everton en el estadio Goodison Park 1-0 por la fecha 21 de la Premier League. El colombiano Jhon Durán volvió a la convocatoria, luego de estar ausente tres fechas con el conjunto ‘inglés’.

Sin embargo, para el antioqueño las noticias no fueron del todo positivas, pues el técnico Unai Emery no le dio rodaje; no entró ni un minuto de acción y para rematar, el único gol de partido fue obra del delantero británico Ollie Watkins, quien es la competencia directa de Durán.

La anotación de Watkins llegó en el minuto 50 del segundo tiempo, luego de una recuperación en mitad de cancha, por parte de Morgan Rogers, quien le sirvió una pelota perfecta al delantero, quien aprovechó los espacios generados por la defensa del Everton, para vencer la resistencia de Jordan Pickford.

Vea el gol de Ollie Watkins, HOY, en Aston Villa vs Everton