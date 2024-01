Juan Camilo Portilla, asistencia y buen juego con Talleres, en la victoria 1-2 contra Huracán

Este martes, Talleres venció 1-2 a Huracán, en la segunda fecha de la Copa de la Liga del fútbol argentino y uno de los jugadores más destacados en el cuadro cordobés fue el colombiano Juan Camilo Portilla.

El vallecaucano, exjugador del América de Cali, participó en la primera anotación de la ‘T’, asistiendo a su compañero Marcos Portillo que marcó un lindo tanto desde larga distancia, que venció la resistencia del ecuatoriano Hernán Galíndez.

El hombre de 25 años habló en la previa del encuentro y dio el balance de su estancia en suelo argentino, donde ha salido como titular en los dos primeros encuentros.

¡LO QUE HIZO ESTE MUCHACHO!



GOLAZO INFERNAL DE MARCOS PORTILLO

“Estoy bastante feliz y contento de llegar a un club como Talleres, que me ha dejado sorprendido por su organización, por su gente. Es importante ir tomando confianza, me he encontrado con un buen grupo y eso para uno como extranjero es importante, se facilita mucho más el trabajo”, fueron las palabras de Juan Camilo Portilla.

Además, se refirió al reto que tendrá Talleres a nivel internacional, en la Libertadores: “Son lindos los retos que se vienen para este año, el jugar Copa Libertadores fue una de las razones para venir acá, para uno como jugador es importante el rodaje internacional. Tengo gran expectativa, espero que con el pasar de los partidos vayamos consolidando nuestra idea”.

En el juego frente a Huracán, Portilla también dejó una gran jugada que fue destada por la cuenta 'El Tuiter Matador'; en ella, el mediocampista colombiano se deshizo de dos rivales, con buen regate y entregó la pelota con gran clase.

Juan Camilo Portilla

Además, en el segundo tiempo, Portilla vio la tarjeta amarilla, luego de realizar una falta fuerte en la mitad del campo y luego rechazar la pelota, a pesar de que el árbitro ya había pitado.

¿Cuál es el próximo partido de Talleres de Córdoba?

El próximo partido de Talleres será el próximo sábado 3 de febrero, frente a Rosario Central, en el que se espera un duelo de 'cafeteros' entre Jaminton Campaz y Juan Camilo Portilla.