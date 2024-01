Jhojan Valencia: "Jugar en la MLS te da estabilidad y ahora motiva que Néstor Lorenzo mira para acá"

Con presente en el Austin FC, pero con la mira puesta en la Selección Colombia : Jhojan Valencia es uno de los jugadores jóvenes que partió hace ya un buen tiempo para el fútbol de la MLS, donde espera cumplir sueños luego de haberse destacado en el Deportivo Cali.

Y en charla con Gol Caracol, el caleño de 27 años se refirió a lo que fueron sus inicios, su bicampeonato con el cuadro ‘azucarero’ y el salto hacia Estados Unidos.

Enfatizando principalmente en lo que ha sido este inicio de año, donde ya empezó pretemporada con su club; Valencia destacó que de a poco ya va tomando el ritmo deseado para la competencia oficial: “Nosotros tuvimos bastantes vacaciones porque el año pasado desafortunadamente no tuvimos un buen torneo, nos eliminaron muy rápido de todas las competencias en las que estábamos”, dijo el mediocampista.

“Yo llegué a Colombia a finales de octubre del año pasado y traté de entrenarme lo más que pude en vacaciones, pero ya otra vez muy contento de volver al equipo”, complementó Jhojan, en charla con Gol Caracol.

Publicidad

¿Dónde nace su amor por el fútbol?

“Yo soy de un pueblo muy pequeño que se llama San Antonio de los Caballeros. Mi amor por el fútbol inicia desde muy pequeño, mi papá fue jugador profesional (Manuel Valencia), entonces desde muy temprano yo crecí viendo los jugadores, viendo el fútbol, viéndolo a él yéndose a entrenar, viendo el amor que él tenía hacia el fútbol”.

Jhojan Valencia cuando vestía los colores del Unión Magdalena. Foto: Colprensa.

¿Desde que momento empezó a dejar de ver el fútbol como solo diversión?

“Yo pienso que yo vi la realidad cuando las cosas en mi hogar no estaban bien, yo dije, el fútbol puede ser una oportunidad para mí, para yo sacar adelante a mi familia. Pienso que desde los catorce años yo empecé a ver la realidad de cómo estaban las cosas verdaderamente y ahí dije, tengo cómo llegar a ser profesional si me sigo esforzando, entonces creo que desde esa edad me empecé a meter conciencia de que no podía ser uno más, sino que tenía que resaltar y darlo todo por mi familia”.

¿Cómo fue el inicio de su trayectoria?

“Yo inicié en el Deportivo Cali , ellos me abrieron las puertas en las divisiones inferiores. Exactamente yo debuté en el 2015 como profesional allá. Luego de ese año que quedamos campeones, pero después me prestaron al Cúcuta. Poco después volví a la Sub-20 de Cali y de ahí pasé al Unión Magdalena, donde estuve dos años. Jugué un año en el Torneo y otro en la Liga, pero después regresé nuevamente al Cali”.

Publicidad

¿Qué sueño considera cumplió en el fútbol?

“Cuando quedé campeón nuevamente con el Cali en 2021, todo el mundo estaba muy alegre por mí, muy alegre porque pudiera haber cumplido ese sueño otra vez de llegar al Cali primero y de hacer una muy buena campaña y que eso haya ayudado para que el equipo de mis amores con el cual crecí”.

¿Por qué Estados Unidos y no otra liga?

“Elegí Estados Unidos porque, de la temporada en la cual quedamos campeones se abrieron muchas especulaciones, que iba para Racing, que me querían dos equipos de Brasil, que Boca Juniors, pero nunca se llegó a un acuerdo y luego se abre esta ventana de la MLS que la verdad muy poco había hablado y conocido yo. Pero ahora le doy gracias a Dios y al Austin por la oportunidad”.

¿Cómo describe a la MLS?

“Esta es una liga totalmente diferente a la de nosotros, la tranquilidad que tienes acá en cuanto a la estabilidad y en todo no se compara con nada. Tener esa tranquilidad con tu familia, con todo, vivir en un país donde vas a estar muy tranquilo y muy seguro de todo, no se compara con nada”.

Publicidad

¿Y en el fútbol?

“Ya en el tema futbolístico es un fútbol muy intenso, no sabía que era así y por eso el primer año me costó mucho, pero ya otra vez me puse ahí a tope y ya estoy compitiendo de igual a igual con todos. Ahora todo el mundo está queriendo venir acá por lo mismo, porque esta liga es muy competitiva”.

Jhojan Valencia, en duelo con el Deportivo Cali. Foto: Colprensa.

¿El sueño de Selección Colombia sigue intacto?

“Mis metas en estos momentos a corto plazo es ser nuevamente llamado a la Selección Colombia. Eso es un sueño que quiero cumplir y que estoy trabajando para ello. Yo sé que si uno toca la ‘tricolor’ se abren muchísimas más puertas al exterior y bueno, quiero empezar con ese escaloncito. Yo desde que vi que Néstor Lorenzo empezó a llevar a jugadores de acá de la MLS para la Selección Colombia, eso es un plus para uno decir, bueno, lo tienen en la mira, están viendo la liga, están viendo la MLS y esas son buenas señales. Tengo la ilusión y el anhelo de jugar la Copa América, quiero ganarme un puesto”.

¿Cuáles son sus aspiraciones a futuro?

“Todos sabemos que la carrera del futbolista es muy corta y a futuro me gustaría mucho tener una escuela de fútbol, como una fundación y que a todos los muchachos los vean ahí. Llamar a profes de otros equipos y que los mejores los lleven a otros equipos y estar allí, seguir en el medio moviendo jugadores, entrenándolos. Ese sería un sueño para mi papá también”.