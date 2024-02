Juan Fernando Quintero: "Mi hija le dice abuelo a Marcelo Gallardo"

Para nadie hay duda que una de las mejores etapas que ha tenido Juan Fernando Quintero en el mundo de fútbol fue cuando pasó por River Plate. Con el cuadro 'millonario' consiguió una cantidad de logros incontables dejando una huella imborrable en los corazones de los hinchas de 'la banda'.

De hecho, muchos aseguran que el propio 'JuanFer' logró anotar el gol más importante de la historia de River Plate. Aquel 9 de diciembre de 2018, en los tiempos extras de la recordada final jugada en el Santiago Bernabéu contra Boca Juniors, el colombiano recibió un balón en el borde del área, con un toque se perfiló para su pierna zurda y sacó un remate espectacular que perfiló al cuadro de Núñez a conseguir su cuarta Copa Libertadores ante su máximo rival.

Sin embargo, dentro de lo que significó el gran nivel alcanzado por Juan Fernando Quintero en el fútbol argentino es gracias, en gran parte, a Marcelo Gallardo, quien encontró el gran talento que tiene el futbolista paisa en su sangre y terminó por sacar lo mejor de él. Desde que ambos se conocieron en un partido de Copa Libertadores, el 'muñeco' ya en River y Quintero en Independiente Medellín, han creado una relación que ya ha pasado de la amistad a ser considerada familia por ambas partes.

"(Marcelo) Gallardo no tiene comparación. Es una persona que marcó mi vida, mi fútbol. No tiene comparación. Ya nos volveremos a ver. Es mi amigo, eso no cabe dudas. Ni siquiera es mi amigo, yo le digo que es mi padre porque mi hija le dice abuelo", confesó el colombiano con gran aprecio hacia el entrenador argentino.

Marcelo Gallardo en su último partido como técnico de River Plate - Foto: AFP

De hecho, a finales del 2022 confirmó Juan Fernando Quintero que Gallardo fue a ver a su hijo, Nahuel, quien jugaba en Once Caldas en aquel momento, y una vez en Colombia, aprovechó para visitar al zurdo colombiano, en donde fue que terminó afianzando más la relación con la hija del futbolista.

"Cuando fue a Colombia, se levantaba todas las mañanas con mi hija, iban a ver a los animales y les daban comida. Entonces mi hija se iba con él. Y mi hija es de las personas que pregunta todos los días por su abuelo. Así que si, es un familiar realmente", fueron las palabras dichas por el jugador nacido en Medellín, Antioquia, en declaraciones recogidas por 'TyC Sports'.

Actualmente, Juan Fernando Quintero sigue brillando en el fútbol argentino, aunque ya no con la camiseta de River Plate, pues ahora es uno de los grandes referentes de Racing Club. Por parte de Marcelo Gallardo, es actualmente entrenador del Al-Ittihad de Arabia Saudita, en donde comparte con grande estrellas del fútbol mundial, como lo es Karim Benzema o N'golo Kanté.