Juan Fernando Quintero mostró su lado vulnerable de cómo vivió la enfermedad de su esposa

Juan Fernando Quintero mostró su lado más humano y vulnerable en una reciente entrevista que reproducen desde Argentina. En la misma, el actual jugador de Racing refirió a cómo vivió esos días en los que su esposa, Johana Osorio, presentó graves quebrantos de salud, al punto de que tuvo que solicitar ayuda para que le donaran sangre.

El talentoso volante antioqueño sostuvo que en esos duros momentos le "embargaba la tristeza" y que lo más importante, sin duda, es tener buena salud.

"Realmente lo viví con todo ese valor, pero nos embargaba la tristeza del qué podía pasar, de un día para otro. No entendíamos muchas cosas, y la verdad, que más uno ser fuerte, sino la gente comprometida a nuestro alrededor. Ver a una persona con problemas de salud que ha sido dada a la gente, que está en un hospital, que necesitábamos que la gente donara sangre, porque tenía una condición; ese momento me embargaba la tristeza muy fuerte, por mi hija con 12 años; la madre, fue cuando realmente sentí eso también porque hoy en día lo más importante es la salud y fue un momento triste", afirmó Quintero Paniagua a la periodista Sofi Martínez para el diario 'La Nación'.

Juan Fernando Quintero junto a su familia tras ganar la Copa Sudamericana con Racing. Eurasia Sport Images/Getty Images

En otras confesiones, el popular 'Juanfer' relató que su hija, María José, pese a que es una niña fuerte, también sufrió mucho por la enfermedad de su madre.

"Cuando mi hija está triste también lo siento yo, y realmente es la que nos maneja ese tipo de emociones. Cuando ella está bien lo sentimos y es muy fuerte, porque es una niña que es muy independiente, pero verla llorar y pensar en situaciones, por el riesgo de vida, nos invadió mucho pero gracias a Dios y a esa mujer tan fuerte, que es mi esposa, podemos estar más tranquilos, lidiar con esa situación; pero lo más difícil fue en ese momento", agregó.

Otras declaraciones de Juan Fernando Quintero:

- Las cualidades que la hicieron enamorar de su esposa

"Hay que ser muy acorde a lo que quiero en mi vida, lo simple; la magia está en eso, en lo simple. No necesita demostrarme algo, debe ser natural, fluido, la belleza de sus actos, de su corazón, de su forma de ser me enamoró".

- ¿Cómo conoció a su esposa Johana Osorio?

"La conocí cuando tenía 16 años, para estar juntos aún, para mi vale demasiado. Hemos pasado de todo juntos. Nunca hablo mucho de la familia, pero mi esposa tiene todo lo que quiero, es fuerte, ejemplar y le gusta ayudar al prójimo, es líder en su hogar y la admiro mucho y la amo. Agradezco mucho que esté con nosotros hoy, es la fuerza que a veces necesito en mi vida.

Cuando nos conocimos fue por una mentira de un amigo, a mi me dijeron que ella me quería conocer y a ella le dijeron que yo la quería conocer. Me parecía bonita, pero cuando la vi de frente vi ese sentimiento por ella".