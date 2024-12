Juan Fernando Quintero se le declaró a River Plate y dijo qué pasará entre él y Racing

Juan Fernando Quintero pasa por uno de sus mejores momentos como profesional, pues a sus 31 años de edad es el máximo referente de Racing de Argentina y su nombre no para de sonar en diferentes medios en los que se suele robar todas las portadas.

El antioqueño tiene contrato firmado con su actual equipo hasta 2025, pero sin cláusula de salida, por lo que podría dar un paso al costado cuando lo desee.

En ese sentido, en el sur del continente se especula con su permanencia en Racing, ya que River Plate estaría buscando vincularlo de nuevo, motivo por el que el entrenador Marcelo ‘Muñeco’ Gallardo estaría convenciéndolo de ponerse la camiseta de la banda cruzada.

Al mismo tiempo, en Racing se dice que Quintero permanecerá si Víctor Blanco, presidente actual y quien llevó a Quintero, logra la reelección en las votaciones internas de fin de año.

Es por ello que las opciones para el paisa estarían reducidas a ese par de conjuntos, ya que Lazio de Italia no ha avanzado en su interés por él y a Boca Juniors el propio ‘Juanfer’ ya le abría rechazado su ofrecimiento.

Bajo este panorama, el popular ‘Quinterito’ soltó un par de declaraciones llamativas si se tiene en cuenta que con ellas dio pistas sobre su futuro.

Juan Fernando Quintero se declara a River y a Gallardo

El colombiano destapó su amor por el conjunto ‘millonario’ de Argentina, con el que ganó la Copa Libertadores de 2018, y también por Marcelo ‘Muñeco’ Gallardo, entrenador que días atrás lanzó varios halagos para el mediocampista ‘cafetero’.

‘Juanfer’ se pronunció en el programa digital ‘Enfocados’, conducido por los exfutbolistas peruanos Jéfferson ‘Foquita’ Farfán y Roberto Guizasola

“River me dio estatus, lugar como jugador, como persona. Lo que soy se lo debo al club. Fue un periodo muy bonito. Estoy agradecido con River, siempre. Es mi lugar en el mundo, lo amo lo quiero mucho”.

Y recalcó: “Para nadie es un secreto que River es mi casa, donde me di a conocer en el futbol argentino y mundial. Me quedo con los mejores recuerdos”.

Pero eso no fue todo, luego fue bastante generoso con sus conceptos sobre su amigo Gallardo: “Es mi papá futbolístico y de vida, también. Es mi padre, lo respeto, lo amo con mi vida, él lo sabe. Siempre lo voy a estar deseándole lo mejor en la cancha y en la vida”.

‘Juanfer’ Quintero dice que pasará con su continuidad en Racing

El futbolista antioqueño apuntó en principio lo que gusta de su actual equipo: “Hoy Racing es gente maravillosa, un club fantástico, la hinchada es más especial todavía porque es pasión, saca sus emociones, nos insultan, nos alagan, es de amor a odio”.

Y dijo que no romperá ningún acuerdo con la directiva: “Tengo una realidad con Racing y lo voy a respetar hasta el día que me vaya o no me vaya”.

Por ahora, Quintero está en Colombia atendiendo temas personales y se unirá a su plantel a próximamente para el remate de la Liga de Argentina.