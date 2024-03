Juan Fernando Quintero y las 'flores' que le echó uno de los más grandes íconos del fútbol argentino

Juan Fernando Quintero ha sido uno de los colombianos que más han brillado en el fútbol internacional en los últimos años. Actualmente, brilla de la mejor manera vistiendo la camiseta de Racing de Avellaneda, donde ha sabido reencontrarse con su nivel.

Y es que el talento del zurdo es innegable y hasta otros 'calidosos' se han 'rendido' a los piés del volante 'cafetero'. Uno de ellos fue Juan Román Riquelme, uno de los jugadores más importantes del fútbol argentino, reconocido a nivel mundial por su calidad y amado y querido por ser el máximo ídolo de Boca Juniors, equipo del cual ahora es presidente.

Pues bien, de '10' a '10' fueron los elogios, pues Riquelme aseguró que la manera de pasar el balón del colombiano es algo espectacular. “Juanfer juega caminando para todo el mundo, pero siempre que recibe la pelota, la golpea de una manera especial, diferente, parece que no la golpea, siempre se la deja al compañero con ventaja y digo: ‘Así se pasa la pelota’”, fueron las palabras con las que el ahora dirigente destacó la manera de jugar del futbolista de la 'academia' para 'TyC Sports'.

Juan Román Riquelme tendrá su partido de despedida. Foto: AFP.

Cabe recordar que, hace algunos años, el exjugador argentino dio una "palabras malucas" que hicieron enfurecer un poco a Quintero, pues el 'xeneize' aseguró que el colombiano solo tuvo suerte a la hora de marcar aquel recordado gol en la final de la Copa Libertadores 2018 contra Boca Juniors.

"Hay cosas que van más allá... un golazo de Quintero, que va a volver a patear y no la va a meter nunca más", fueron las palabras con las que Juan Román calificó el gol de Quintero aquel 9 de diciembre de 2018.

Días atrás, en entrevista con el youtuber Ezzequiel, Juan Fernando Quintero aseguró sentirse algo triste por las palabras que dijo el que solía ser '10' de Boca, y más por el peso que tiene él en el mundo del fútbol.

“¿Riquelme o Aimar? Soy más de Riquelme. Son dos fenómenos. Juan Román tuvo unas palabritas malucas conmigo, pero no me interesa. Me molestó porque venía de él. Uno no espera que jugadores así te discriminen o te quiten el mérito de algo. Creo que uno siempre tiene que dejar los colores de lado y darle la razón al que la tiene. Habló desde la emoción seguramente. Pero bueno, mira como es la vida: después metí dos iguales”, aseguró el zurdo.

Los elogios de Juan Román Riquelme a Roger Martínez y Jaminton Campaz

Roger Martínez celebra su gol con Racing, en la Liga Argentina Getty Images

También tuvo tiempo para destacar otros talentos colombianos que destacan de la mejor manera en el fútbol argentino. Roger Martínez y Jaminton Campaz fueron los objetivos de los elogios de Juan Román Riquelme, quien destacó de gran manera lo que hacen en sus respectivos clubes.

“A mí se me hace difícil porque por ahí la gente cree que son chiquitas, pero para mí son un montón, ver a Roger Martínez como se perfila, controla todo el tiempo para encarar al defensor y eso es lo que se tiene que hacer (...) Campaz lo ha hecho fantástico, el semestre pasado”, aseguró el presidente de Boca Juniors.