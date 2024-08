Liverpool, con Luis Díaz, vs. Sevilla: hora y dónde ver EN VIVO el partido de pretemporada

Luis Díazy Liverpool quieren concluir la pretemporada con buenas sensaciones. El equipo donde milita el extremo guajiro se enfrentará este domingo 11 de agosto al Sevilla, en compromiso de fogueo que está pactado a iniciar a las 6:30 de la mañana, en horario de nuestro país.

El número '7' del conjunto de Anfield Road se unió hace unos días al plantel que ahora es dirigido por el técnico neerlandés, Arne Slot, tras cumplir su periodo vacacional. Se espera que Díaz Marulanda sume minutos en este compromiso de carácter amistoso que se efectuará en la casa de los 'reds'.

Liverpool vs. Sevilla: hora y dónde ver EN VIVO el partido de preparación

En ese orden de ideas, el vibrante compromiso entre ingleses y españoles comenzará a las 6:30 de la mañana, en horario de Colombia, de este domingo 11 de agosto. El mítico estadio de Anfield acogerá el duelo que empezará a cerrar la preparación de ambos clubes, pensando en el inicio de la temporada 2024/2025. Los fanáticos del fútbol europeo podrán seguir EN VIVO el Liverpool vs. Sevilla por LFCTV GO.

Luis Díaz retornó a los entrenamientos con Liverpool. @LFC

¿Qué dijo Arne Slot del partido frente al Sevilla?

"Este partido (contra el Sevilla), más el que jugaremos contra Las Palmas, esperamos que proporcione la preparación ideal para nuestro partido inaugural de la Premier League en Ipswich Town el próximo sábado. Ha sido una pretemporada muy intensa, como pueden imaginar, pero creo que ha sido muy positiva, dentro y fuera del campo. Sin duda, tener a todos de vuelta nos ayudará a seguir mejorando de cara a la nueva temporada. Esos jugadores tendrán algunos minutos el domingo, esa fue la razón principal por la que organizamos dos partidos para este fin de semana, lo que, por supuesto, es muy importante con la temporada de liga en el horizonte", expresó el DT de los 'reds' en declaraciones que recoge la web oficial del Liverpool.

Liverpool viene de golear 3-0 al Manchester United en la pretemporada, mientras que el Sevilla hizo lo propio al derrotar 1-2 al Fulham.

¿Cuándo debuta el Liverpool en la Premier League?

Será el sábado 17 de agosto, en condición de visitante, frente al Ipswich. El balón rodará a las 6:30 de la mañana, en horario de Colombia.