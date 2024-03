Lucas Moura y una decisión de James Rodríguez en partido definitivo para Sao Paulo

Con pocos minutos en cancha, James Rodríguez es centro de atención en el Sao Paulo de Brasil, que el pasado domingo quedó eliminado del Torneo Paulista en condición de local frente a Novorizontino.

Y es que, a pesar de su poco protagonismo en cancha, al colombiano le critican fuertemente el que no haya tomado la pelota y cobrado en la tanda de penaltis, donde Sao Paulo cayó 4-5, sellando de esta manera su despedida del torneo estatal.

Evidentemente, tanto en rueda de prensa como en zona mixta las preguntas fueron guiadas hacia el por qué James Rodríguez no hizo parte de los cobradores en los lanzamientos desde los doce pasos, teniendo en cuenta que el ‘cafetero’ es uno de los de mejor pie en el plantel.

James Rodríguez con Sao Paulo - Foto: MARCELLO ZAMBRANA/AGIF via AFP

"Creo que James no pateó porque no quiso. Sin duda, si hubiera pedido patear, lo habría hecho. No sé cómo se sentía", fueron las palabras de Lucas Moura ante los medios de comunicación, dejando claro que todo pasó por una decisión personal del ‘55’.

Publicidad

Sumado a eso, Thiago Carpini, entrenador de Sao Paulo, también hablo del colombiano en rueda de prensa, haciendo entender que todo pasó por el mismo James.

Un recuerdo ‘amargo’ con historial reciente

Publicidad

Frente a este panorama, los cuestionamientos pasan sobre porqué James David terminó tomando esa decisión, que, si se recuerda lo que fue su última tanda de penaltis, se podría encontrar una respuesta.

Cabe destacar que, justamente con el Sao Paulo, el cucuteño ya había sido parte de una definición desde los doce pasos; esto en el 2023, por la Copa Sudamericana.

Sin embargo, pese a su buen partido dentro del tiempo reglamentario, el colombiano falló su pena máxima, con la que Sao Paulo quedó eliminado frente a Liga de Quito, siendo, además, ese el único tiro errado por parte de los brasileños.

James Rodríguez lamenta en Sao Paulo - Foto: ETTORE CHIEREGUINI/AGIF via AFP

No obstante, lo único que sí es cierto, es que a pesar de que esto podría considerarse como una de las razones a la falta de confianza de James antes estos escenarios, el mismo ‘cafetero’ sería quien realmente debería hablar y aclarar la situación. Pero hasta ahora, todo es especulación.

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Sao Paulo?

Tras quedar eliminado en el Campeonato Paulista, el conjunto ‘tricolor’ ahora centrará sus energías en lo que será el Brasileirao, competencia en la que debutarán el 13 de abril frente a Fortaleza.

Con más tiempo de adaptación para acoplarse físicamente en el equipo, se espera que para el torneo local, James Rodríguez pueda sumar más minutos en cancha con el 'tricolor'.