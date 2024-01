Luis Díaz anotó gol y fue clave en el paso de Liverpool a la final de Carabao Cup: 1-1 contra Fulham

Se terminan los adjetivos para describir lo que Luis Díaz cuando salta a una cancha. Su magia, técnica, entrega y calidad son innegables. No es ninguna casualidad que un club tan grande como el Liverpool se haya fijado en él. Pero eso no es todo, ya que también se ganó su lugar en el once titular, gracias a que siempre responde y este miércoles 24 de enero no fue la excepción.

El estadio Craven Cottage abrió sus puertas para el partido de vuelta de la semifinal de la Carabao Cup y, allí, 'Lucho' dijo presente. Y es que reportó un gol, en el empate definitivo 1-1 con Fulham, resultado que le valió a los 'reds' para clasificar a la tan anhelada final y así mantener viva la ilusión de sumar otro título a su histórico y extenso palmarés. Chelsea será su rival.

Todo empezó muy movido y no era para menos. El local quería hacer respetar su casa y más cuando era consciente de que estaba a tan solo un tanto de empatar la serie. Y es que el encuentro de ida había culminado 2-1 a favor de los dirigidos por Jürgen Klopp. Así las cosas, el arquero Caoimhín Kelleher tuvo bastante trabajo en el arranque, pero eso cambió rápidamente.

Liverpool se montó en el partido, equilibró las cargas y, poco a poco, inclinó la cancha a su favor. De esa manera, abrió el marcador. Se jugaba el minuto 11, cuando Jarell Amorin Quansah tomó el balón, envió un pase largo y llegó a destino del guajiro. Sin importar que estuviera referenciado por un defensa, el 'cafetero' saltó y, en el aire, controló la pelota sin mayor inconveniente.

Luis Díaz celebra su gol con Liverpool vs. Fulham, en las semifinales de la Carabao Cup Twitter Oficial del Liverpool

Publicidad

Una vez adentro del área, enganchó, se quitó la marca del rival y sacó un potente remate imposible de atajar por el arquero Bernd Leno. Locura, alegría, festejo e ilusión para los 'reds', que iban en camino a la clasificación. La ventaja era importante, pero no se iban a conformar con ello e irían por mucho más. De esa manera, se volvieron a inflar las redes, pero el final no fue el esperado.

¡DE COLOMBIA AL MUNDO! Lucho Díaz marca el 1-0 parcial de un Liverpool que quiere liquidar la serie vs. Fulham para meterse en la final de la Copa de la Liga.



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/XgDPDUHRks — SportsCenter (@SC_ESPN) January 24, 2024

Al 27', Luis Díaz dijo otra vez presente. Era el 2-0 y rápidamente se fue a celebrar, pero se amargó todo. El juez de línea levantó la bandera y lo anuló por fuera de lugar. Eso sí, no fue del delantero colombiano, sino de un compañero. Una vez se revisó la acción, fue evidente que Darwin Núñez estaba adelante de la línea de la defensa rival, eso hizo que se invalidara todo y siguió el 0-1.

Ahora, no todo fue amargura en el momento. Con la primera y única anotación de Liverpool, Luis Díaz se convirtió en el segundo jugador del club en marcar gol en todas las competiciones en esta temporada, tras Mohamed Salah. Y es que 'Luchito' marcó tres tantos en la Premier League, dos en la Europa League, uno en la FA Cup y uno en la Carabao Cup. Registro histórico.

Publicidad

Luis Díaz y sus números con Liverpool frente al Fulham, por la Carabao Cup. Sofa Score

Todo estaba tranquilo para el conjunto de Jürgen Klopp, hasta que apareció Issa Diop. Luego de una acción por la banda izquierda y un buen centro, apareció el hombre del Fulham para poner el 1-1 definitivo. No les alcanzó, pero hubo tensión. Sonó el pitazo final y Luis Díaz y compañía celebraron la clasificación a la final de la Carabao Cup, donde aspirarán al título.