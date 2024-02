Luis Fernando Muriel no se hizo esperar más y ya fue presentado por su nuevo equipo

Ci hai fatto divertire, sognare e ballare in Italia e in Europa. Le tue giocate e il tuo sorriso rimarranno indelebili nella storia nerazzurra. Gracias por todo y suerte, Lucho 🖤💙



You entertained us, you made us dream and dance both across Italy and Europe. Your plays and your… pic.twitter.com/O58EmsWxVA