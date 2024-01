¿Miguel Ángel Russo ya está aburrido con el tema de Jaminton Campaz en Rosario Central?

En un verdadero conflicto de intereses, en un 'tira y afloje' se ha convertido la situación actual de Jaminton Campaz con Rosario Central. El extremo colombiano aún no ha podido sumarse a la pretemporada con el 'canalla' en este 2024 y todo por un problema que presenta con el Gremio de Porto Alegre, club que es dueño de un porcentaje de sus derechos deportivos.

El equipo argentino tuvo un partido de pretemporada en Uruguay contra el Liverpool 'charrúa' y el elenco que es dirigido por Miguel Ángel Russo se impuso en la tanda de penaltis por 6-7 tras el tiempo reglamentario. Lo cierto es que luego del compromiso de fogueo, al DT le consultaron por Campaz y su respuesta sorprendió a más de uno.

Al parecer, el exentrenador de Millonarios ya está cansado de la 'novela' en la que se ha convertido todo el asunto con el extremo de nuestro país. Recordemos que Rosario Central planteó la posibilidad de hacer uso de la compra de su mitad de su pase al club brasileño, todavía faltan unos detalles por confirmar y a ello se le sumó que Jaminton también declara una deuda por parte del Gremio.

¿Qué fue lo que dijo Miguel Ángel Russo de todo este tema?

"Ni idea cuando se suma. Si viene, bien, y si no viene... No se puede estar esperando, tengo que dedicarme a los que tengo acá. No quiero ni hablar del tema", esas fueron las palabras que pronunció el estratega de Rosario Central y las cuales hacen eco en la prensa de Argentina.

Jaminton Campaz en acción de juego con Rosario Central. Foto: @RosarioCentral.

El popular 'Bicho', como es conocido Jaminton Campaz entre los hinchas del 'canalla', se convirtió en uno de los pilares del club en la temporada pasada en el aspecto ofensivo. El exDeportes Tolima no sólo aportó en el ítem de goles, sino que a su vez contribuyó con asistencias y buenos partidos, que llevaron al club rosarino a quedarse con el título de la Copa de la Liga Profesional.

¿Cómo le ha ido a Jaminton Campaz en Rosario Central?

El diario 'Olé', uno de los conocidos en el ámbito deportivo en Argentina y en todo el continente sudamericano, citó que el colombiano llegó al club dirigido por Miguel Ángel Russo en febrero del 2023 en calidad de préstamo desde el Gremio de Porto Alegre y alaban su desempeño desde los números.

Así las cosas, Jaminton Campaz "disputó 43 partidos, marcó 10 goles y repartió ocho asistencias con la camiseta del Canalla. Además, ganó la Copa de la Liga contra Platense", escribió el medio anteriormente citado.