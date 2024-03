Periodista argentino que se la 'monta' a Juan Fernando Quintero, ahora la 'cogió' con Roger Martínez

Parece ser que la derrota en condición de local, por la pasada jornada, no ha caído nada bien en el entorno de Racing. Y, conJuan Fernando Quintero yRoger Martínez como los dos primeros implicados, las críticas no se han hecho esperar.

En esta ocasión, el que se encargó de arremeter fuertemente en contra de los colombianos, fue el periodista argentino Flavio Arazzo, a quien no le gustó ni ‘cinco’ caer en El Cilindro por 0-1 con Sarmiento. Pero mucho menos que ‘Juanfer’ errara el penal de la igualdad frente a Fernando Monetti.

“Juan Quintero querido, no tengo nada contra vos porque cuando juegas bien voy a decir que juegas bien y cuando juegas mal me voy a enojar. Pero no se puede jugar de ‘crack’, no se puede jugar con tanta displicencia. ¿Quién eres, Juanfer, para jugar de canchero?”, afirmó el periodista argentino, quien criticó la pena máxima errada por el antioqueño.

Juan Fernando Quintero con Racing - Foto: Marcelo Endelli/Getty Images

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, pues, Flavio Arazzo también le tiró con todo a otro colombiano que viste los colores de la ‘academia’. ¿La razón?, su displisencia en cancha: “Pienso que Roger Martínez se creen que son más de lo que verdaderamente son. Quién eres, Roger Martínez, no te puedes mover, no te puedes sacar de encima a nadie. Por eso yo hablo de Racing y no me importan los jugadores”.

¡Sin piedad! El periodista argentino se ‘despachó’ en contra de los dos ‘cafeteros’, quienes estuvieron en el terreno de juego el pasado martes frente a Club Atlético Sarmiento, pero no pudieron marcar la diferencia para evitar la derrota. Especialmente el antioqueño, quien tuvo la más clara del partido, pero al final erró desde los doce pasos.

Ahora, con una temporada completa por delante, se espera que tanto Juan Fernando Quintero como Roger Martínez puedan rencontrarse con su mejor versión y nuevamente ganarse los elogios y respaldo de la afición de Avellaneda.

¿Cómo va Racing en la Liga de Argentina?

La ‘academia’ actualmente es quinto del grupo B, con un total de catorce unidades, a una casilla de ingresar a las finales.

Luego de nueve partidos, los dirigidos por Gustavo Costas suman cuatro victorias, dos igualdades y tres derrotas.

¿Cuándo vuelve a jugar Racing?

Correspondiente a la décima jornada de la Primera División de Argentina, el conjunto de Avellaneda se enfrentará el próximo 10 de marzo contra Boca Juniors, en el estadio La Bombonera.

Este partido, se jugará a las 7:30 p.m. (hora colombiana).