Yaser Asprilla no le pudo cambiar la cara a Girona: derrota 2-3 con Feyenoord, en Champions

Yaser Asprilla sigue adquiriendo experiencia en territorio español. Este miércoles 2 de octubre, por la fecha 2 de la Champions League, Girona recibió a Feyenoord, en el estadio Montilivi, donde el colombiano tuvo sus minutos en cancha. Eso sí, el resultado no fue el esperado, ya que los dirigidos por Miguel Ángel Sánchez cayeron 2-3, en casa, cediendo terreno en la tabla de posiciones.

El joven 'cafetero' empezó desde el banco de suplentes, ya que se ha convertido en una posible solución para el entrenador. Fue así como, al 75', ingresó por Bryan Gil, cuando el marcador iba 2-2. Razón por la que era visto como una opción para proponer algo diferente, desde su velocidad, regate, calidad, remate de media distancia y visión de juego. Pero recibió un baldado de agua fría.

Al minuto 79, Feyenoord se puso en ventaja con un autogol de Ladislav Krejčí. Esto cambió los planes, pero Yaser Asprilla no bajó los brazos. De hecho, filtró un par de balones interesantes, que no fueron controlados por la defensa rival, pero sus compañeros de equipo no estuvieron finos y fallaron en los metros finales. Fue así como culminó con derrota y un duro golpe para el 'cafetero'.

