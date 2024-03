César Farías, tras eliminación en Copa Sudamericana: "Tenemos las fuerzas para seguir en América"

Minutos despuésde caer por 2-1 frente a Alianza FC, en Copa Sudamericana, César Farías tomó la palabra ante los medios de comunicación y se refirió sobre lo que fue la eliminación ‘escarlata’. Además de eso, el estratega venezolano habló de su futuro en el cuadro vallecaucano.

La llegada de Farías al banquillo rojo se esperaba tuviera un impacto positivo en el equipo, tras la salida de Lucas González. Sin embargo, todo ha sido lo contrario y la verdad es que, tanto a nivel local como internacional, América no pasa su mejor momento.

No obstante, a ojos del venezolano, la situación tiene solución y la única clave para salir del mal momento es seguir trabajando. Esto, teniendo en cuenta que, ya eliminados de la Copa Sudamericana, para este primer semestre los ‘escarlatas’ solo pueden luchar por un cupo a los ocho clasificados en la Liga I-2024.

“Tenemos la fuerza para seguir en América, pero si la decisión es otra la entendemos. Si el problema soy yo, estamos abierto a todo. Don Tulio me dijo que hay que tener la cabeza fría para tomar decisiones”, fueron las palabras de César Farías, luego de caer por 2-1 contra Alianza FC, por la primera ronda de la Copa Sudamericana.

América de Cali fue eliminado de la Copa Sudamericana, luego de caer 2-1 frente a Alianza FC. Foto: AFP.

Publicidad

Además, enfatizando en las razones por las cuales América no logró revertir el resultado, el venezolano afirmó que al equipo no se le están dando las cosas: “El rival ha propuesto mucho. Luchamos, nos esforzamos, pero no hemos hecho lo suficiente para merecernos la clasificación y esto nos ha pasado bastante en este año. Trabajaremos para calmar el equipo y buscar los resultados de otra manera”.

“Hay un momento del juego en el que no conseguimos generar y hay viene el desespero. No hemos podido enfocar el aquí y ahora para definir una situación de gol de entrada y por más que hay esfuerzo, el juego pide alegría y fluidez y se pierde en ese deseo de revertir, pero no se nos ha dado”, concluyó César Farías en rueda de prensa.

Publicidad

Ahora, a la espera de lo que pueda suceder con el futuro del estratega en América de Cali, por lo pronto, Farías y su ‘banda’ se centran en el siguiente compromiso de Liga.

¿Cuándo vuelve a jugar el América de Cali?

El siguiente compromiso del cuadro ‘escarlata’ será el sábado 9 de marzo, en el estadio Pascual Guerrero, justamente frente a Alianza FC, por la undécima jornada de la Liga I-2024 en el fútbol colombiano.

Este compromiso se jugará a las 6:20 p.m. (hora colombiana).