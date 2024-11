Crudo relato de sobreviviente de Chapecoense, que se soñó con un accidente de avión

Este jueves 28 de noviembre de 2024 se cumplió el octavo aniversario de la tragedia del club de fútbol Chapecoense, que conmocionó al mundo, cuya delegación sufrió un accidente aéreo en Colombia, justo cuando se aprestaban a jugar la final de la Copa Sudamericana de 2016 frente a Atlético Nacional . Tras ese hecho, fallecieron 71 personas, ya que solamente quedaron vivos seis personas, entre ellos tres futbolistas.

Precisamente uno de los sobrevivientes fue Helio Neto, quien concedió una sentida entrevista, en la que reveló detalles de las sensaciones que tuvo días antes a tamaño insuceso.

"Soñé que sucedería. Unos días antes de que partiéramos para la final de la Copa Sudamericana en Colombia, tuve una terrible pesadilla. Cuando desperté, le dije a mi esposa que había estado en un accidente de avión. Estaba en el avión por la noche y llovía mucho. Entonces el avión se apagó. Cayó del cielo. Pero de alguna manera pude levantarme de los escombros. Salí y estaba en una montaña por la noche. Todo estaba oscuro. Eso es todo lo que recordaba", dijo Neto visiblemente conmocionado hace unos días en 'The Players Tribune'.

El otrora defensor, que no pudo volver a las canchas pese a las intensas sesiones de recuperación y fisioterapia, siguió con su crudo relato: "El día del viaje a la final, no pude sacar la pesadilla de mi mente. El sueño fue tan vívido. Estaba martillando en mi mente. Entonces le envié un mensaje a mi esposa desde el avión. Le dije que orara a Dios para que me protegiera de ese sueño. No quería creer que realmente iba a suceder. Pero le pedí que orara por mí".

Helio Neto, sobreviviente al accidente Chapecoense, en Colombia. /AFP

Finalmente, ese sueño premonitorio se dio generando muestras de dolor y solidaridad en el mundo entero con Chapecoense, además de todas las repercusiones que el terrible accidente dejó en Colombia.

“Luego vi que todas las cosas del sueño sucedían realmente… El avión se apagó. La fuerza cayó por completo. Estaba completamente despierto… Y el avión cayó del cielo", complementó Neto.

De igual forma el brasileño evocó los momentos posteriores a siniestro aéreo, el instante en el que despertó ya hospitalizado y con sus seres querido ahí cerca, esperando el milagro de la vida. "Mi padre me dijo: ‘¿Recuerdas ese sueño que tuviste?’ Dije: ‘Por supuesto que recuerdo el sueño. Le dije a mi esposa. Estaba en el avión por la noche. Llovió mucho. El avión se apagó. Cayó. Podría levantarme de los escombros. Salí y estaba en una montaña por la noche. Todo estaba oscuro’. Algo extraño sucedió cuando comencé a hablar de mi sueño", remató Helio Neto, quien se llenó de recuerdos ante un nuevo aniversario de un hecho que enlutó al fútbol sudamericano.