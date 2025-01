Endrick y su confesión, tras doblete con Real Madrid: "si no hago mi trabajo bien, estoy fuera"

Endrick , delantero brasileño del Real Madrid , reconoció que ante la falta de minutos no habla mucho con su técnico, Carlo Ancelotti, pero se mostró agradecido al italiano y tras marcar un doblete al Celta de Vigo en la Copa del Rey, aseguró que debe "seguir trabajando", y que su esfuerzo es lo que le permitirá sumar más tiempo dentro del campo de juego.

"No hablo mucho con el míster pero la primera vez que vine a Madrid hablé mucho con él y me dijo que lo más importante para mí es trabajar. Es lo que hago todos los días, le agradezco mucho, es una gran persona para mí y sé que estar en el Real Madrid es difícil y tengo que seguir trabajando", aseguró en zona mixta del Santiago Bernabéu es que terminó siendo el gran Salvador de los 'merengues' en la Copa del Rey.

"No esperaba más, estoy trabajando y Carletto sabe muy bien lo que hace. No es lo mejor para Endrick es lo mejor del equipo. Por mí no pasa nada, tengo que trabajar y sé que si no hago mi trabajo bien, estoy fuera. Le estoy muy agradecido al míster, sabe que estoy trabajando con ganas y siempre estaré así", añadió con mucha ilusión la joven promesa brasileña.

Endrick recordó vivir un situación similar en sus inicios en Brasil y prometió luchar para ganarse más protagonismo en el Real Madrid, admitiendo que aunque es duro jugar pocos minutos, él entiende que todo se hace en pro del equipo y no de reconocimientos individuales.

Endrick celebrando su gol contra Celta de Vigo. Angel Martinez/Getty Images

"Claro que es duro jugar pocos minutos pero ya en Palmeiras viví lo mismo y siempre daba todo por el equipo. El míster mira por el equipo y estoy contento porque sé que confía en mí. Para mí es bueno marcar goles porque quiero ayudar al equipo", sentenció.