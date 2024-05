Escándalo por supuestas apuestas de jugador de Selección Brasil del West Ham: ¿qué hacía?

La Federación de fútbol inglesa (FA) informó este jueves de que investiga al jugador brasileño Paquetá, centrocampista del West Ham, por haber violado supuestamente la normativa sobre apuestas deportivas.

La FA explico en un comunicado que el jugador, de 26 años, ha sido acusado de "mala conducta en relación con presuntas infracciones" de dos reglas federativas en cuatro partidos de la liga inglesa disputados por su club en 2022 y 2023.

En concreto, la federación detectó presuntas irregularidades en los encuentros de los 'hammers' ante el Leicester City el 12 de noviembre 2022; el Aston Villa el 12 de marzo de 2023; el Leeds United el 21 de mayo de 2023; y el AFC Bournemouth el 12 de agosto de 2023.

Paqueta, según la nota, fue interrogado por la FA el pasado septiembre y permitió a sus expertos acceso a su teléfono móvil el mes siguiente para su análisis.

La investigación comenzó después de que la FA observó patrones de apuestas sospechosos respecto a una tarjeta amarilla que recibió el internacional brasileño en el tiempo adicional del partido en casa del Bournemouth, el primero de la temporada pasada y que concluyó con empate a uno.

Lucas Paquetá y Luis Díaz - Foto: AFP

"Presuntamente, buscó directamente influir en el progreso, la conducta o cualquier otro aspecto o suceso de estos partidos al buscar intencionalmente recibir una tarjeta del árbitro con el propósito indebido de afectar el mercado de apuestas para que una o más personas se beneficiasen de las apuestas", expuso la FA en el comunicado.

La federación avanzó que Paqueta dispone hasta el próximo 3 de junio para aportar "una respuesta" a estas acusaciones. Por su parte, el centrocampista brasileño se ha mostrado "extremadamente sorprendido y molesto" por el hecho de que la FA haya presentado cargos contra él, al tiempo que ha negado cualquier conducta irregular.

"Durante nueve meses he cooperado con cada paso de su investigación y he aportado toda la información que he podido", escribió Paquetá en su cuenta de Instagram.

"Niego todos los cargos en su totalidad y lucharé con todo mi aliento para limpiar mi nombre. Debido al proceso en curso, no haré más comentarios", concluyó el jugador.