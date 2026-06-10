FAQ MUNDIAL

¿Cuánto cuestan las entradas de la Copa Mundial FIFA 2026 y qué categorías hay?
Las entradas para la Copa Mundial FIFA 2026 presentan diferentes precios. Por ejemplo, las boletas para la final en Nueva York oscilan entre $7.693.700 y $41.690.000 en venta directa. La fase de grupos inicia desde los $227.400 para categorías de aficionados. Respecto a las categorías, si se tiene en cuenta para la Final, que será en el MetLife Stadium, para la categoría 1, el aproximado es de $41.690.000, mientras que para la categoría 2 es de $27.970.200 y la categoría 3 es de $21.925.150. Respecto a la fase de Grupos, para la categoría aficionado va desde $227.400 hasta $2.653.000 en categoría 1. Cabe aclarar que la categoría 1 cuenta con asientos premium en tribuna baja; para la categoría 2 son asientos centrales/esquinas, tribuna baja/alta; y para la categoría 3 se manejan gradas superiores, detrás de porterías/esquinas.
¿En qué fechas se juega la Copa Mundial de la FIFA 2026 y cuántos días dura?
La Copa Mundial de la FIFA 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El torneo tendrá una duración de 39 días y contará con 104 partidos y 48 selecciones participantes, siendo la edición más grande en la historia de los mundiales.
¿En qué países y en qué ciudades se jugará el Mundial de la FIFA 2026?
El Mundial de la FIFA 2026 se jugará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Será la primera Copa del Mundo organizada por tres naciones y contará con 16 ciudades sede. 🇨🇦 Canadá - Toronto - Vancouver 🇲🇽 México - Ciudad de México - Guadalajara - Monterrey 🇺🇸 Estados Unidos - Atlanta - Boston - Dallas - Houston - Kansas City - Los Ángeles - Miami - Nueva York / Nueva Jersey - Filadelfia - San Francisco (Área de la Bahía) - Seattle
¿Cuántos equipos participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026, y por qué serán más que antes?
En la Copa Mundial de la FIFA 2026 participarán 48 selecciones, 16 más que en las ediciones anteriores, que contaban con 32 equipos. La FIFA decidió ampliar el torneo para darle más oportunidades de clasificación a países de todas las confederaciones y hacer el Mundial más inclusivo y global.
¿Qué tendrá de diferente el Mundial 2026 de la FIFA con relación a ediciones anteriores?
El Mundial de la FIFA 2026 tendrá varias novedades históricas respecto a las ediciones anteriores 🌎🏆 - Participarán 48 selecciones, en lugar de las 32 habituales. - Se jugarán 104 partidos, siendo el torneo más largo y con más encuentros en la historia. - Será la primera Copa del Mundo organizada por tres países: Estados Unidos, México y Canadá. - Habrá 16 ciudades sede distribuidas en Norteamérica. - El campeonato tendrá una duración de 39 días. - Se implementará un nuevo formato de competencia con más grupos y más partidos de eliminación directa. - México se convertirá en el primer país en albergar tres mundiales masculinos.
¿Cuántos equipos de Suramérica y cuántos de Europa jugarán el Mundial 2026 de la FIFA?
Para el Mundial de la FIFA 2026, las confederaciones de Suramérica y Europa tendrán los siguientes cupos: La CONMEBOL tiene 6 selecciones La UEFA tendrá 16 selecciones
¿Cuáles son los equipos que clasificaron por repechaje al Mundial 2026 FIFA?
1. República Checa (Chequia): Venció a Dinamarca. 2. Turquía: Derrotó a Kosovo. 3. Suecia: Venció a Polonia. 4. Bosnia y Herzegovina: Superó a Italia, dejando fuera a la selección italiana por tercera vez consecutiva. 5. República Democrática del Congo: Clasificó tras vencer a Jamaica en el repechaje intercontinental. 6. Irak: Se impuso a Bolivia en la otra llave del repechaje intercontinental.
¿Cuáles son los equipos favoritos para avanzar a la segunda fase del Mundial 2026 FIFA?
Grupo A: México y Corea del Sur. Grupo B: Canadá y Suiza. Grupo C: Brasil y Marruecos. Grupo D: Turquía y Paraguay. Grupo E: Alemania y Ecuador. Grupo F: Países Bajos y Japón. Grupo G: Bélgica y Egipto. Grupo H: España y Uruguay. Grupo I: Francia y Noruega. Grupo J: Argentina y Austria. Grupo K: Portugal y Colombia. Grupo L: Inglaterra y Croacia.
¿Las selecciones de qué países estará por primera vez en un Mundial FIFA?
Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán son los únicos debutantes al clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo.
¿Cuáles son las selecciones que han ganado la Copa Mundial Fifa?
Argentina es el último equipo que conquistó el Mundial de fútbol, en Catar 2022, donde la Albiceleste bordó su tercer título en la historia. Pero Brasil, con cinco estrellas, sigue siendo la selección que domina el palmarés del torneo de selecciones más importante. Palmarés de la Copa del Mundo de fútbol: 5 títulos: Brasil (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) 4 títulos: Alemania (1954, 1974, 1990, 2014), Italia (1934, 1938, 1982, 2006) 3 títulos: Argentina (1978, 1986, 2022) 2 títulos: Uruguay (1930, 1950), Francia (1998, 2018) 1 título: Inglaterra (1966), España (2010)
¿Dónde ver los resultados EN VIVO de los partidos del Mundial 2026?
Los resultados del Mundial 2026, a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá, que irá desde el próximo 11 de junio hasta el 19 de julio, los podrá ver EN VIVO y en simultáneo en la página oficial de la FIFA. Además, en el portal www.golcaracol.com, encontrará en la sección de estadísticas los marcadores de los juegos del día y el calendario de compromisos.
¿Qué equipo es el último campeón y a qué equipo le ganó la final?
El último campeón del Mundial Catar 2022 fue la Selección de Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, que le ganó por un marcador de 4-2 en la definición por penaltis, después de que en un vibrante compromiso empataron 3-3. El seleccionado argentino fue liderado en la Copa del Mundo por un estelar Lionel Messi, quien le puso un logro más a su laureada carrera deportiva.
¿Cómo se llama el balón del Mundial 2026 FIFA y cómo es?
El nombre del balón es TRIONDA, de la marca Adidas. Tiene características de última tecnología e innovación en su diseño. Según la FIFA, "rinde homenaje al hecho de que, por primera vez, tres países —Canadá, México y Estados Unidos— se unirán para albergar la Copa Mundial". El diseño del balón presenta un patrón rojo, verde y azul que rinde homenaje a los tres países coanfitriones, mientras que la novedosa construcción a partir de cuatro paneles con fluidas figuras geométricas reproduce las ondas a las que hace referencia su nombre. Estos paneles confluyen para formar un triángulo en el centro del balón, en referencia a la histórica unión de los tres países anfitriones.
¿En qué ciudades jugará la Selección de Irán
Irán, que tiene previsto establecer su base durante el Mundial en Tucson, Arizona, abrirá su participación en el Mundial contra Nueva Zelanda en Los Ángeles el 15 de junio y luego se enfrentará a Bélgica (el 21 de junio también en Los Ángeles) y a Egipto (el 27 de junio en Seattle).
¿Por qué Italia no estará en el Mundial 2026 FIFA?
Italia quedó por fuera del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá por tercera vez consecutiva. Cayó en uno de los repechajes europeos en los penaltis frente a una Bosnia Herzegovina (1-1, 4-1) que jugó en superioridad desde el minuto 41 y que disputará la gran cita por segunda vez en su historia. Esa noticia fue un baldado de agua fría para los hinchas italianos, en donde el fútbol se encuentra en una inmensa crisis y con críticas para entrenadores, jugadores y directivos.
¿Qué representan las mascotas del Mundial 2026 FIFA y cómo se llaman?
Las mascotas del Mundial 2026 FIFA son tres, una por cada una de las naciones que organizan el evento orbital. Es así como Estados Unidos tendrá la representación de un águila identificada como ‘Clutch’, México contará con un jaguar llamado ‘Zayu’ y Canadá, con un alce denominado ‘Maple’.
¿Cuáles son los estadios más grandes del Mundial 2026?
En primer lugar está el AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas, con una capacidad superior a los 94.000 espectadores. En este recinto de 2.300 metros cuadrados, jugarán Inglaterra y Croacia, en compromiso por el grupo F. El siguiente en el listado es el mítico estadio Azteca, en ciudad de México, con una capacidad de 83.000 espectadores. Dicho escenario acogerá el partido inaugural de un Mundial por tercera vez, esta vez siendo México vs.Sudáfrica el 11 de junio. A continuación, le sigue el MetLife Stadium, en Nueva York/Nueva Jersey, y puede albergar los 82.500 espectadores. Será el escenario de la final del Mundial 2026, pactada para el 19 de julio. A ellos, adicionarles el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, con una capacidad de 75.000 espectadores, y es una verdadera joya arquitectónica porque está dotado de un techo retráctil y de una pantalla de 360 grados. Acogerá dos partidos de la fase de grupos de la Selección España y una semifinal. En quinto lugar está el SoFi Stadium, situado en Los Ángeles, con una capacidad expandible a más de 70.000 espectadores.
¿Cuándo se jugarán los dieciseisavos de final, octavos, cuartos, semifinales y final del Mundial 2026 FIFA?
La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá sus dieciseisavos de final del 28 de junio al 3 de julio, los octavos de final del 4 al 7 de julio, los cuartos de final entre el 9 y el 11 de julio, mientras que las semifinales se jugarán el 14 y 15 de julio. La gran final del torneo será el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
¿Cuántos partidos jugará cada equipo en el Mundial 2026 FIFA?
En la Copa Mundial de la FIFA 2026, cada selección jugará al menos 3 partidos en la fase de grupos. A partir de ahí, los equipos que avancen disputarán rondas eliminatorias directas: dieciseisavos, octavos, cuartos de final, semifinal y final. Por eso, los finalistas podrán llegar a jugar un máximo de 8 partidos en todo el torneo.
¿Cuáles y cuántos partidos se jugarán en México en el Mundial 2026?
Se disputarán 13 compromisos del Mundial 2026, incluido el partido inaugural en el mítico Azteca entre México y Sudáfrica, pactado para el jueves 11 de junio. La Selección Colombia disputará dos compromisos de la fase de grupos. A continuación, el listado de compromisos: 11 de junio - México vs. Sudáfrica (partido inaugural) - Estadio Azteca, ciudad de México. 11 de junio - Corea del Sur vs. República Checa - Estadio Akron, Guadalajara. 4 de junio - Suecia vs. Túnez - Estadio BBVA, Monterrey. 17 de junio - Uzbekistán vs. Colombia - Estadio Azteca, ciudad de México. 18 de junio - México vs. Corea del Sur - Estadio Akron, Guadalajara. 20 de junio - Japón vs. Túnez - Estadio BBVA, Monterrey. 23 de junio - Colombia vs. RP del Congo - Estadio Akron, Guadalajara. 24 de junio - República Checa vs. México - Estadio Azteca, ciudad de México. 24 de junio - Sudáfrica vs. Corea del Sur - Estadio BBVA, Monterrey. 26 de junio - Uruguay vs. España - Estadio Akron, Guadalajara. 29 de junio - Dieciseisavos de final - Estadio BBVA, Monterrey. 30 de junio - Dieciseisavos de final - Estadio Azteca, ciudad de México. 5 de julio- Octavos de final - Estadio Azteca, ciudad de México.
¿Dónde ver en vivo por TV gratis los partidos del Mundial FIFA 2026?
Las emociones de la Copa del Mundo 2026 las podrá disfrutar a través de la señal principal de Gol Caracol, GolCaracol.com y Ditu
¿Se podrán ver por YouTube o aplicaciones los partidos del Mundial 2026 FIFA?
En marzo de 2026, la FIFA informó a través de un comunicado sobre la histórica alianza con YouTube para la transmisión de partidos del Mundial 2026. "La FIFA se complace en dar la bienvenida a YouTube como plataforma preferente de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este acuerdo permitirá llegar a aficionados de todo el mundo como nunca, al promocionar contenido prémium de la FIFA y brindar nuevas oportunidades a los titulares de derechos audiovisuales y a creadores —declaró el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström—. El torneo que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos acaparará las miradas de todo el planeta. La colaboración con YouTube consolida nuestro objetivo de impulsar la repercusión de la competición en el cambiante panorama mediático, a fin de ofrecer a los aficionados del mundo entero una visión accesible e inmersiva del mayor certamen deportivo de una sola disciplina de la historia".
¿Cuál es el grupo y rivales de la Selección Colombia en el Mundial FIFA 2026?
Luego de realizarse el sorteo en diciembre de 2025, la Selección Colombia quedó instalada en el grupo K del Mundial 2026; junto a Uzbekistán, República del Congo y la Portugal, de Cristiano Ronaldo.
¿Dónde ver los partidos en vivo de la Selección Colombia, en el Mundial FIFA 2026?
Todos los encuentros de la Selección Colombia, durante la Copa del Mundo 2026, se podrán ver en vivo por DITU y Gol Caracol; la marca oficial de la ‘tricolor’ desde tiempos inmemorables. Esto, tanto para la fase de grupos, como la fase final en caso de clasificar.
¿Cuál será el formato de competencia del Mundial FIFA 2026?
Para esta nueva edición, la Copa del Mundo contará con un nuevo formato de competencia, debido a la inclusión de 16 selecciones más. De esta manera, ahora habrá doce grupos, con cuatro equipos cada uno. Cada selección jugará tres partidos en su zona, siendo el primer y segundo equipo con más puntos, el que avance directamente a la eliminatoria de 32. No obstante, para los ocho mejores terceros también habrá cupo en la siguiente fase final. De ahí, habrá 16 llaves que cruzará, cada una, a dos selecciones en partido único. El ganador avanzará a los octavos de final y así sucesivamente hasta llegar a la gran final. Cabe destacar que el avanzar hasta la final, asegura a las selecciones el partido de tercer y cuarto puesto.
¿Cuántos grupos habrá en el Mundial FIFA 2026 y cómo funciona el desempate entre equipos con los mismos puntos?
Para esta nueva edición de la Copa del Mundo, habrá doce grupos (cada uno de cuatro equipos), para un total de 48 selecciones. Evidentemente, el primer ítem de desempate para definir el primer, segundo y tercer puesto serán los puntos. Sin embargo, en caso de que igualen en este aspecto, las casillas de clasificación se disputarán, primero, en diferencia de goles general. En caso de empatar también en este ítem, el otro aspecto a revisar será el mayor número de goles a favor, luego resultado directo entre los equipos empatados y, como última medida, en caso de que todo esté igualado; se revisará el juego limpio (fair play). Ahí entran tarjetas rojas, amarillas y demás; el que menos tenga, avanzará a las finales.
¿Cómo y dónde comprar entradas para los partidos del Mundial 2026 FIFA?
Las entradas para los partidos del Mundial 2026 FIFA se podrán comprar únicamente a través de los canales oficiales de la FIFA. Los aficionados deberán ingresar a FIFA Tickets y crear un FIFA ID para participar en las diferentes fases de venta. La FIFA ha manejado sorteos aleatorios, ventas por orden de llegada y también un mercado oficial de reventa para boletos disponibles. Además, existirán paquetes hospitality con entradas incluidas y experiencias premium, disponibles en FIFA Hospitality La FIFA recomienda no comprar boletos en sitios no autorizados para evitar fraudes o entradas inválidas. Incluso en comunidades de aficionados en Reddit, muchos usuarios aconsejan usar únicamente la plataforma oficial de reventa de FIFA para mayor seguridad. También habrá un mercado oficial para revender o intercambiar entradas entre aficionados registrados.
¿Cómo y dónde comprar entradas para los partidos del Mundial 2026 FIFA?
Las entradas para los partidos del Mundial 2026 FIFA se podrán comprar únicamente a través de los canales oficiales de la FIFA. Los aficionados deberán ingresar a FIFA Tickets y crear un FIFA ID para participar en las diferentes fases de venta. La FIFA ha manejado sorteos aleatorios, ventas por orden de llegada y también un mercado oficial de reventa para boletos disponibles. Además, existirán paquetes hospitality con entradas incluidas y experiencias premium, disponibles en FIFA Hospitality La FIFA recomienda no comprar boletos en sitios no autorizados para evitar fraudes o entradas inválidas. Incluso en comunidades de aficionados en Reddit, muchos usuarios aconsejan usar únicamente la plataforma oficial de reventa de FIFA para mayor seguridad. También habrá un mercado oficial para revender o intercambiar entradas entre aficionados registrados.
¿Qué visa se necesita para viajar al Mundial 2026 FIFA?
Para viajar al Mundial 2026 desde Colombia, se necesita una visa de visitante B1/B2 para Estados Unidos, y/o visas/autorizaciones para México y Canadá, dependiendo de dónde se jueguen los partidos de su interés. La Embajada de Estados Unidos está ofreciendo citas prioritarias (FIFA PASS) para quienes tengan entradas confirmadas. De esa manera, si va a Estados Unidos, requiere visa B1/B2 (turismo/negocios) y usar el sistema FIFA PASS para llenar el formulario DS-160 si ya tiene boletos comprados para agilizar la entrevista. Para Canadá, requiere pasaporte vigente y una visa de visitante o eTA (Autorización Electrónica de Viaje), más un examen médico si aplica. Por último, los ciudadanos colombianos no necesitan visa para viajar a México por turismo, negocios o tránsito, siempre que la estadía sea inferior a 180 días
¿Cuáles y cuántos partidos se jugarán en Canadá en el Mundial 2026?
Canadá albergará un total de 13 partidos para la Copa del Mundo, pero sólo contará con dos sedes. A continuación, el listado de los compromisos: Fase de grupos: 12 de junio - Canadá vs. Bosnia y Herzegovina - BMO Field, Toronto. 13 de junio - Australia vs. Turquía - Canadá BC Place, Vancouver. 17 de junio - Ghana vs. Panamá - BMO Field, Toronto. 18 de junio - Canadá vs. Catar - Canadá BC Place, Vancouver. 20 de junio - Alemania vs. Costa de Marfil - BMO Field, Toronto. 21 de junio - Nueva Zelanda vs. Egipto - Canadá BC Place, Vancouver. 23 de junio - Panamá vs. Croacia - BMO Field, Toronto. 24 de junio - Suiza vs. Canadá - Canadá BC Place, Vancouver. 26 de junio - Senegal vs. Irak - BMO Field, Toronto. 26 de junio - Nueva Zelanda vs. Bélgica - Canadá BC Place, Vancouver. Ronda de eliminación: 2 de julio - Dieciseisavos de final: 2.º del Grupo K vs. 2.º del Grupo L - BMO Field, Toronto. 2 de julio - Dieciseisavos de final: 1.º del Grupo B vs. 3.º del Grupo E, F, G, I o J - Canadá BC Place, Vancouver. 7 de julio - Octavos de final - Ganador partido 85 vs. Ganador partido 87 - Canadá BC Place, Vancouver.
¿Qué ciudades del Mundial 2026 FIFA son las más baratas para visitar y cuáles, las más caras?
Las ciudades del Mundial 2026 más baratas son las de México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), con un presupuesto estimado mucho menor y sin necesidad de visa. Por el contrario, las sedes en Estados Unidos, destacando Nueva York/Nueva Jersey, Miami y San Francisco/Bahía, son las más caras, con altos costos en dólares.
¿Cuántos partidos se jugarán en Estados Unidos en el Mundial 2026?
En Estados Unidos se jugarán un total de 78 partidos de los 104 que componen el Mundial 2026, destacando la final del próximo 19 de julio. A continuación el listado de partidos destacados de la fase de grupos: 13 de junio - Brasil vs. Marruecos - MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey. 6 de junio - Argentina vs. Argelia - Arrowhead Stadium, Kansas City. 16 de junio - Francia vs. Senegal - MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey. 17 de junio - Inglaterra vs. Croacia - AT&T Stadium, Dallas. 21 de junio - España vs. Arabia Saudita - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. 27 de junio - Colombia vs. Portugal - Hard Rock Stadium, Miami. Rondas finales: Cuartos de final: entre el 9 y el 11 de julio en Los Ángeles, Kansas City, Miami y Boston. Semifinales: 14 de julio en el AT&T Stadium (Dallas) y 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium (Atlanta). Tercer Puesto: 18 de julio en el Hard Rock Stadium, Miami. Gran Final: 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey
¿Cuánto cuesta viajar al Mundial 2026 FIFA para ver a la Selección Colombia?
Costará entre 15 y 30 millones de pesos por persona, dependiendo del nivel de gasto, alojamiento y ciudades sede. Los vuelos desde Bogotá a sedes en México o Estados Unidos (ida y vuelta) pueden oscilar entre $1.3 y $3 millones de pesos. Los boletos individuales para fase de grupos en FIFA.com comienzan desde $227.233, pero pueden ser más altos dependiendo de la categoría. De igual manera, hay paquetes organizados para fase de grupos, los cuales incluyen cuatro noches, vuelos internos y traslados, y comienzan desde aproximadamente los $4.034.220.
¿Qué país ha organizado más Mundiales FIFA?
México es el país que más veces ha organizado la Copa Mundial de la FIFA en la historia, alcanzando un total de tres ediciones, ya que fue anfitrión en 1970 y 1986, y, ahora, lo será en 2026, junto con Estados Unidos y México. Ahora, los países con dos Mundiales son Italia (1934 y 1990), Francia (1938 y 1998), Brasil (1950 y 2014) y Alemania (1974 y 2006).
¿En cuántos mundiales ha participado la Selección Colombia y cómo le ha ido?
El Mundial 2026 será la séptima participación de la Selección Colombia en una cita orbital. Antes la 'tricolor' estuvo en Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994; Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018; siendo su mejor actuación en tierras brasileñas, alcanzando los cuartos de final y logrando el quinto puesto. Acá el historial detallado: Chile 1962: fue su primera participación, siendo eliminada en la fase de grupos, pero dejó el empate 4-4 contra Unión Soviética, compromiso donde se ha anotado el único gol olímpico en la historia de los mundiales, convertido por Marcos Coll. Italia 1990: retornó a una cita orbital tras 28 años de ausencia. Clasificó a los octavos de final como mejor tercero, pero fue eliminado por Camerún (2-1). Estados Unidos 1994: a esta Copa del Mundo llegó como una de las selecciones favoritas; no obstante, quedó en el último lugar del grupo A tras perder con Rumania (3-1) y Estados Unidos (2-1), sólo le ganó a Suiza (2-0). Francia 1998: quedó eliminado en la fase de grupos, teniendo una victoria sobre Túnez (1-0) y dos derrotas: Rumania (1-0) e Inglaterra (2-0). Brasil 2014: tuvo su mejor participación, ya que alcanzó los cuartos de final, siendo eliminado por Brasil (2-1). Hay que precisar que James Rodríguez fue el goleador del campeonato con seis tantos. Rusia 2018: alcanzó los octavos de final, siendo eliminado por Inglaterra en la tanda de los penaltis 3-4, tras el 1-1 en el tiempo reglamentario.
¿Se pueden comprar boletas para partidos de selecciones diferentes a la de mi país en el Mundial 2026 FIFA?
Sí, se pueden comprar entradas para cualquier partido del Mundial 2026, sin importar qué selecciones jueguen ni si no son las de su país. La FIFA ofrece boletos individuales para los 104 partidos, disponibles al público general a través de su sitio web oficial. Eso sí, de acuerdo con las restricciones de la FIFA, puede comprar hasta 4 boletos como máximo para cada partido y un total de 40 entradas en todo el torneo.
¿Se pueden comprar boletas para partidos de selecciones diferentes a la de mi país en el Mundial 2026 FIFA?
Sí, se pueden comprar entradas para cualquier partido del Mundial 2026, sin importar qué selecciones jueguen ni si no son las de su país. La FIFA ofrece boletos individuales para los 104 partidos, disponibles al público general a través de su sitio web oficial. Eso sí, de acuerdo con las restricciones de la FIFA, puede comprar hasta 4 boletos como máximo para cada partido y un total de 40 entradas en todo el torneo.
¿Hinchas de qué países no podrán entrar a Estados Unidos para el Mundial 2026 FIFA y a cuáles les pedirán visa?
Para el Mundial 2026, ciudadanos de países como Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Siria, Afganistán, Myanmar, Chad, Cuba, Burkina Faso, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Laos, Malí, Níger, Sierra Leona y Sudán del Sur enfrentan restricciones severas o suspensiones totales de visado de no inmigrante (turista)
¿Se puede comprar en la reventa entradas para el Mundial 2026 FIFA?
Sí, es posible comprar entradas de reventa para el Mundial 2026 de forma segura a través del Mercado de Reventa Oficial de la FIFA, disponible en FIFA.com/tickets. Este portal garantiza entradas verificadas, evitando estafas y la especulación de otros sitios no oficiales.