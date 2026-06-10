FAQ MUNDIAL

¿En cuántos mundiales ha participado la Selección Colombia y cómo le ha ido?

El Mundial 2026 será la séptima participación de la Selección Colombia en una cita orbital. Antes la 'tricolor' estuvo en Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994; Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018; siendo su mejor actuación en tierras brasileñas, alcanzando los cuartos de final y logrando el quinto puesto. Acá el historial detallado: Chile 1962: fue su primera participación, siendo eliminada en la fase de grupos, pero dejó el empate 4-4 contra Unión Soviética, compromiso donde se ha anotado el único gol olímpico en la historia de los mundiales, convertido por Marcos Coll. Italia 1990: retornó a una cita orbital tras 28 años de ausencia. Clasificó a los octavos de final como mejor tercero, pero fue eliminado por Camerún (2-1). Estados Unidos 1994: a esta Copa del Mundo llegó como una de las selecciones favoritas; no obstante, quedó en el último lugar del grupo A tras perder con Rumania (3-1) y Estados Unidos (2-1), sólo le ganó a Suiza (2-0). Francia 1998: quedó eliminado en la fase de grupos, teniendo una victoria sobre Túnez (1-0) y dos derrotas: Rumania (1-0) e Inglaterra (2-0). Brasil 2014: tuvo su mejor participación, ya que alcanzó los cuartos de final, siendo eliminado por Brasil (2-1). Hay que precisar que James Rodríguez fue el goleador del campeonato con seis tantos. Rusia 2018: alcanzó los octavos de final, siendo eliminado por Inglaterra en la tanda de los penaltis 3-4, tras el 1-1 en el tiempo reglamentario.