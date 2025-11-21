-
Desde España ven a la Selección Colombia como favorita para el Mundial 2026; "es muy buena"
Un jugador del seleccionado español no dudó en afirmar que la Selección Colombia será para ponerle la lupa y seguir en el Mundial 2026. ¡Entérese quién lo dijo!
¿Cuánto vale la camiseta de la Selección Haití, de marca colombiana, para el Mundial 2026?
La indumentaria del equipo caribeño utilizará en la Copa del Mundo de se puede comprar en Colombia gracias a que la firma que la elabora es de Bogotá.
"Erling Haaland se merece estar en el Mundial y vivir esa experiencia; está jugando increíble"
No paran los elogios para Erling Haaland, quien con sus goles y actuaciones clasificó a Noruega al Mundial 2026. Desde Francia 1998, los 'vikingos' no van a una cita orbital.
Cuándo y dónde jugará Bolivia el repechaje al Mundial 2026; fechas, rivales y estadio
Este jueves la selección de Bolivia conoció su camino para buscar la clasificación al Mundial 2026, pero tendrá que vencer a dos equipos antes si quieres estar en la cita orbital del próximo año.