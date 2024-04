Fue arquero de Atlético Nacional y ahora 'vuela' con su salsa en España

Muchos recuerdan con gran nostalgia aquella época en la que Atlético Nacional no se cansaba de ganar títulos tanto a nivel nacional, como internacional. De la manos de figuras, también conocidas por ser parte de la Selección Colombia como Faustino Asprilla, Leonel Álvarez o René Higuita, el cuadro 'verdolaga' empezó a consolidar su historia de grandes triunfos.

Pues bien, uno de los grandes arqueros que tuvo aquel Nacional de 1991 fue Alberto Zape, quien también logró jugar en Unión Magdalena y posteriormente en Cúcuta Deportivo y tiempo después de terminar su actividad deportiva, ha decidido continuar una de las grandes tradiciones que tiene su familia, la cual considera un sueño, el ser cantante.

"Yo estuve en el año 91 en el época gloriosa donde estaba Higuita, Faustino, 'el Chonto' Herrera, Leonel Álvarez; fue una época bastante bonita", recordó en primera instancia con un toque de melancolía, en exclusiva para 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Tras ello, decidió explicar porque ahora se dedica a la música, comentando que, antes de que tuviera la oportunidad de jugar al fútbol de manera profesional, compartió varias tarimas con artistas de gran renombre. "Esta faceta mía la teníamos guardada y puede que la familia mía la conociera más. Cuando me tocó definirme por el fútbol y que gracias a Diego Barragán pude ir a Nacional, mi padre me dijo: 'O usted canta o juega fútbol" y me tocó dedicarme al fútbol durante un gran tiempo y nunca es tarde para soñar con otras ambiciones. Y retomé lo que es la música, en la época de la pandemia en España. Ya llevamos 10 temas y estrenando lo que es mi primera producción musical", declaró con entusiasmo el exfutbolista.

Aún así, asegura que el amor por la música siempre estuvo ahí y el hecho de compartir con grandes artistas como Piper Pimienta, fue algo que lo marcó de gran manera. "Me acuerdo que a los 17 años me subí por primera vez a una tarima a acompañar a Piper Pimienta, pero ahí ya me toco definirme por el futbol. Años después de la pandemia, Dios me da esa oportunidad que era lo que yo quería: escribir una canción y cantar. Ya no va una, sino van ocho temas que son de mi autoría", aseguró.

Aunque se dieron factores que impidieron que continuara su carrera en Atlético Nacional, ahora asegura que lo que sucedió simplemente es parte del pasado y ahora se refugia en la música de cara a pasar aquel trago amargo. "La historia mía al final nunca se supo y 'Fausto' es el único que supo como yo salí de Nacional, pero esto ya es pasado. La ilusión que tuve en Nacional fue muy grande y creo que casi todos fueron jugadores de renombre, el caso de Aristizábal, que debutó conmigo. Víctor Marulanda, José Fernando Santa también y hubo una serie de factores que, desafortunadamente, impidieron que Alberto Zape continuara su carrera, pero Dios sabe cómo hace sus cosas y siempre te regala algo en el momento preciso y pues ahora me estoy desquitando con lo que es la música".

Finalmente, asegura que el propio 'Tino' Asprilla es uno de los que más cercano se ha mantenido a su vida actual, deseándole en múltiples ocasiones el éxito en esta nueva etapa musical. "He recibido el apoyo de varios excompañeros. El caso de Faustino, una persona que vive muy pendiente de la vida musical mía y un salsero nato. Incluso, me acuerdo que en una fiesta de Nacional nos fuimos a cantar Faustino y yo y nos subimos a la tarima, pero fue algo muy bonito y en noviembre tuve la oportunidad de estar en la fiesta por los 90 años del padre de Faustino y lo pasamos muy bien".