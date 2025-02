A Javier Gandolfi no lo trasnocha perder con Alianza: "Esta derrota le servirá a Nacional"

Atlético Nacional se vio sorprendido en Valledupar luego de perder 3-2 con Alianza FC por la fecha 6 de la Liga Betplay I-2025. En la rueda de prensa posterior al juego, Javier Gandolfi, director técnico de los 'verdolagas', analizó lo que fue la primera derrota de su equipo.

"Creo que en los primeros 25 minutos el equipo mostró fluidez y superioridad sobre el rival. Lastimosamente, ellos nos hacen el primer gol en una transición, algo que pueden sufrir los clubes que proponemos mucho. Después, en un saque de banda, cometemos el error del penalti. En la segunda parte nos fuimos a buscar el partido con la misma tranquilidad que en el primer tiempo. Cuando realizamos los cambios, nos golpean en el momento justo. Lo hicimos con nuestras armas, pero la cancha estaba un poco difícil para jugar. Está bueno que la derrota llegue en este momento para corregir, dar vuelta a la página y trabajar en lo que viene. Perder este juego, de seguro, nos servirá mucho", dijo de entrada el estratega argentino.

Acto seguido, a Gandolfi le consultaron si el calor de la capital del César afectó a sus dirigidos. El DT lo negó y le dio mayor peso a otro factor. "Sabíamos que íbamos a jugar con una temperatura alta, pero creo que, más allá de eso, el campo de juego estaba difícil", respondió.

Nacional y Alianza FC, en duelo por la Liga BetPlay I-2025. Foto: Colprensa.

Después, la prensa acotó que Nacional tuvo un buen tiempo de descanso y para mejorar la idea, pero eso no se vio contra Alianza. "No lo comparto, creo que fuimos muy superiores al rival en varios aspectos. El equipo mostró una cara muy parecida a la que tuvimos contra Santa Fe. No es excusa, pero si hubiéramos tenido un mejor campo de juego, hubiera sido mucho más bonito. El equipo lo intentó, y eso me deja tranquilo", remarcó el entrenador del conjunto paisa.

Por último, Gandolfi reconoció que hubo futbolistas que no tuvieron su mejor desempeño. "Cuando el resultado es negativo, seguramente el puntaje de los jugadores va a ser bajo, pero desde este lado el análisis es diferente. Hay jugadores que no estuvieron en su mejor nivel", concluyó.