"A Santa Fe le faltó concretar; Once Caldas no nos generó opciones de gol"

Jorge Bava, técnico deIndependiente Santa Fe, analizó en rueda de prensa la victoria 1-0 sobre Once Caldas, por la quinta fecha del grupo B en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay I-2025. Reveló detalles del planteamiento, las molestias físicas y lo que será el clásico capitalino contra Millonarios.

¿Qué pretendía con Jeison Angulo como volante interior?

"Era clausurar las bandas, un equipo que centra mucho, centra mucho carga y tiene buen juego aéreo y tiene buen remate, entonces tratar de clausurar las bandas como hicimos en Manizales. Por momentos creo que salió bien, nos complicaron en otro ítem que tiene muy claro que son los contrataques".

¿Por qué no cerrar el partido y no atacar tanto sobre el final?

"Los partidos no son todos iguales. Era desaprovechar un momento hermoso nuestro, que fue en el segundo tiempo, con el afán de enfriar y de manejar los tiempos, dejar crecer al rival. El nervosismo no fue por el juego si porque estábamos apenas a un gol porque el rival no nos llegaba. Recular y echar para atrás no era necesario, uno miraba y era difícil hacer cambios. El primer cambio vino por una lesión obligada porque el equipo se encontraba bien. Son disyuntivas que uno tiene en el banco. Es decir, ¿Qué vas a tocar si el equipo está bien? Nos faltó concretar y de repente sí tener esa tranquilidad en cuanto al marcador. Después cerramos el partido y la línea es muy fina. Si administras te empatan y es porque los dejaste venir. Era unánime que el equipo estaba bien dentro del campo. Creaba situaciones, no nos creaban situaciones. Entonces no quise desarmar eso porque el equipo funcionó hasta el último momento".

Jorge Bava, entrenador de Santa Fe, en rueda de prensa. Pantallazo Rueda de Prensa.

Sobre la lesión de Víctor Moreno y la ausencia de Harold Santiago Mosquera contra Once Caldas

"Todavía es muy premeditado hablar sobre lo de Víctor Moreno porque todavía está en la agudeza del dolor del partido, pero seguramente pasarán las horas y veremos la gravedad de la molestia, lo único que sabemos que es muscular. En el caso de Harold Santiago Mosquera estaba muy justo, con el cuerpo médico no quisimos arriesgarlo, se sintió muy bien previo el partido, pero fueron muy pocas horas de un juego al otro. Optamos para que sigan la recuperación y seguramente estará para el jueves contra Millonarios".

¿Cómo preparar el juego contra Millonarios?

"Los tiempos apremian, procuramos el descanso para que los jugadores lleguen bien. Trataremos en estos pocos días por un medio u otro de reafirmar lo nuestro y adaptar nuestra idea madre al rival de turno que será Millonarios".