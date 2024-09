¿Cuántos heridos hay tras la batalla campal entre hinchas de Nacional vs. Junior?

Ya pasaron algunas horas después del bochornoso enfrentamiento entre hinchas de Junior y Nacional , en las gradas del Atanasio Girardot, del pasado jueves, y ya se conocieron más detalles sobre las secuelas que dejó la pelea.

A través de redes sociales, se pronunció Manuel Villa Mejía, secretario de Gobierno de Medellín y allí rechazó los actos vividos en el máximo escenario de los antioqueños. Además, dio detalles del número de heridos que se tiene, tras la riña. Más allá de los barristas que terminaron afectados, también se conoció que un policía fue víctima de los desadaptados.

“Al momento un policía y 20 hinchas heridos, algunos de los cuales debieron ser trasladados a centros médicos”, fue la información oficial que se dio desde la Secretaría.

Comunicado de Manuel Villa, secretario de Gobierno de Medellín

“Rechazo total frente a lo ocurrido esta noche en el estadio durante el partido entre Nacional y Junior. Al minuto 54 en el sector norte, una fuerte pelea entre las hinchadas hizo que el partido tuviera que suspenderse. La Policía intervino para el control de la situación. El estadio y sus alrededores están siendo evacuados de manera controlada por la policía. Al momento un policía y 20 hinchas heridos, algunos de los cuales debieron ser trasladados a centros médicos.

El fútbol debe ser una fiesta en paz y la cultura del fútbol una apuesta colectiva. Pero si a alguien no le queda claro, entonces no cabe en esa fiesta: quienes haciéndose pasar por hinchas ocasionan estas situaciones y se comportan por fuera de la ley, no son hinchas sino delincuentes y deben ser tratados como tal. Irresponsables!

Habrá sanciones y se tomarán las medidas que se tengan que tomar”.