"En Atlético Huila tomaremos decisiones si no arreglan el estadio y no nos acompaña la hinchada"

Atlético Huila fue el equipo que 'cabalgó' el todos contra todos del Torneo 2024-I de la primera B, sin embargo, en cuadrangulares el equipo decayó y quedó eliminado. En el último partido de esta fase, los 'opitas' vencieron 4-0 a Tigres, pero en rueda de prensa el presidente Maruan David Issa expresó una preocupante situación.

El director de la escuadra 'auriverde' le pidió a la Dimayor acudir a la atención a medios juntos al asistente técnico Marco Canchila y el jugador German Gutiérrez. Issa dejó en el aire la posibilidad de llevarse el equipo a otra ciudad por dos razones principales: el estadio y la afición.

El asistente técnico Marco Canchila, el presidente Maruan David Issa y el jugador German Gutiérrez, en rueda de prensa del Atlético Huila. Atlético Huila.

De entrada, Issa se refirió a las pobres condiciones en las que se encuentra el estadio Guillermo Plazas Alcid."Partido tras partido intento hacer lives en los estadios que el equipo visita. En Cartagena, Palmira, ustedes ven el de Villavicencio, un estadio bien hermoso. Todos los estadios del país son sitios dignos para practicar el fútbol. Nosotros estamos enfocados en la parte deportiva no queremos tocar temas políticos, esto por la dignidad del jugador y los equipos que nos visitan. Si la gente pudiera ver, el sitio donde hacemos la rueda de prensa, es una carpa al lado de la cancha. Los camerinos son super pequeños. La hinchada debería tener un sitio cómodo. Estamos esperando un apoyo, queremos que el equipo se mantenga en Neiva, pero no nos miren a nosotros, miren el estadio, el Atlético Huila se merece algo mejor. Si en el 2025, esto no está 100% listo, ya veremos que va a ocurrir. Es un mensaje, no para apuntar alguien sino para que de verdad se vean obras hechas", reveló.

Luego, el directivo puso su foco en los fanáticos, puesto que no acuden de forma significativa a alentar al club. "El mensaje para la afición es que nos acompañen, creo que el promedio fue de 200 hinchas por partido, pero estando en el primer lugar casi todo el torneo, hicimos promociones para que nos acompañen y la verdad es triste y preocupante que ni así se logra una buena asistencia. Esto es un proyecto serio, obviamente sé que muchos están ilusionados, tenemos un 'apellido' como el de Independiente del Valle atrás nuestro, pero esto no es de la noche a la mañana y si ustedes no nos acompañan, ¿entonces quien? Queremos desde el cuerpo técnico, jugadores y las directivas, que nos acompañe el siguiente semestre, que ojalá podamos ver 700 o hasta 1000 personas. Todo eso pesa en una decisión que pudiéramos tomar más adelante", concluyó.