Freddy Montero: "El futuro del Cali va a estar interesante; dependemos del DT que llegue"

Freddy Montero fue uno de esos 'elementos' únicos que fueron presentados en la tan famosa 'Misión Estrella Verde', que ha venido proponiendo el Deportivo Cali entre sus refuerzos. El delantero llegó proveniente de Seattle Sounders, de la MLS, y ahora, con goles y buen fútbol, busca sacar al equipo de sus amores de la dura situación por la que está pasando: luchar por el descenso.

Pues bien, respecto a este tema habló el propio Montero para los micrófonos de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', en donde contó cómo se fue dando su regreso al cuadro 'azucarero',además de dar ciertos detalles respecto al futuro del club.

"Cuando tuve la posibilidad de regresar y cuando se fue haciendo cada vez mas real, no tuve ninguna duda en volver porque sabía que mis condiciones podrían ayudar en esta instancia tan decisiva e importante para el futuro. Cali es una plaza que conozco bien y este reto me llena de mucho orgullo, porque no cualquier jugador responde a este llamado (a luchar por el descenso)", contó inicialmente el delantero.

"Tengo la fe y la convicción de que todos los deseos son muy positivos y que verdaderamente quiero ayudar a la institución, así que no tengo duda que desde el primer día que llegué, quería ayudar fuera y dentro de la cancha", con emotividad complementó su idea el nacido en Campo de la Cruz, Atlántico.

Las claves de Freddy Montero para ser un gran goleador...

"El posicionamiento y el olfato de gol, el ser desconfiado a la hora de recibir centros o pases que vayan a la parte de atrás del espacio que den las defensas. A mi siempre me ha gustado tomarme mi tiempo a la hora de definir y siempre ha sido importante todo este tema a la hora de marcar goles".

Los técnicos que le marcaron a lo largo de su carrera...

"A nivel profesional, los técnicos son la base de los resultados, pero técnicos que influyeron en mi carrera fueron los que me formaron en el Cali. Esos son los que marcan y le enseñan a uno las bases para que pueda uno llegar al profesionalismo más consolidado".

Los referentes que tuvo en su formación como futbolista

"Me gustaba Raúl, el del Real Madrid, y cuando me acerqué a los jugadores profesionales estuve con Sergio Herrera, con Milton Rodríguez, con 'Telembí' Castillo y al final de su carrera, también estuve con don Víctor Bonilla".

¿Cuál es el futuro del Cali?

"El futuro del Cali va a estar interesante, pero antes de mirar el futuro tenemos un partido importante y ahora para nosotros cualquier punto, por temas de descenso, va a ser muy importante. Así queremos los tres puntos y terminar rápido el torneo y terminar ganando para que el próximo torneo empecemos con una ventaja no muy amplia, pero sí dependiendo de nosotros mismos. Ahora dependemos de los directivos y del técnico que vaya a llegar".