Jorge Luis Pinto, molesto con periodista que criticó a Unión Magdalena: "Me da pena"

Unión Magdalena 'picó en punta' en la final del Torneo BetPlay II-2024 . Este jueves 28 de noviembre, se impuso 4-0 sobre Llaneros, en el estadio Sierra Nevada, y se ilusiona con lograr el ascenso. Eso sí, aún queda bastante camino por delante y, ahora, la atención está en el juego de vuelta, a disputarse el martes 3 de diciembre, a las 8:00 de la noche, en la ciudad de Villavicencio.

Varias han sido las reacciones al respecto, pero quien tomó la palabra fue su entrenador, Jorge Luis Pinto . En rueda de prensa, el estratega analizó el compromiso, aplaudió el trabajo de cada uno de sus dirigidos, explicó dónde estuvo la clave para conseguir un resultado tan abultado y hasta protagonizó un momento de tensión. Y es que tuvo un cruce de palabras con un periodista.

¿Qué análisis hace del partido?

"Contentos por la disposición que tuvieron los jugadores, de hacer un fútbol directo, rápido e intenso, y eso se vio en el resultado. Además, encontramos los goles que es lo más importante. Todos felices por la funcionalidad del club, aprovechando las características de los futbolistas. Alegres. Falta mucho; en realidad, falta todo, y habrá que ir a buscarlo en el encuentro de vuelta de la final".

¿Esperaba que fuera un triunfo tan abultado?

"El fútbol tiene sus momentos y si hicimos méritos, llegaron los goles. Se hizo un trabajo ordenado, juicioso y seguro. Quizá, en los últimos 15 minutos, nos atacaron, pero de resto, nunca pasó. Por el contrario, siempre presionamos, buscamos el arco contrario y esa es la razón por la que llegaron los goles en la final y que nos tienen con una pequeña ventaja, pero no se ha ganado nada aún".

Publicidad

¿Cuál es la clave para que sean tan fuertes en casa?

"Esto es consecuencia de la dinámica de juego, la disposición de los jugadores, con un fútbol rápido y colectivo. No llegan porque tenemos el poder ofensivo, le quitamos rápido el balón al contrario y están llegando los goles. Además, como punto clave es la colectividad, que es la virtud de este equipo y lo que más le aplaudo. Gracias a eso, se están consiguiendo las cosas. Es un valor bueno".

¿Qué decirle al alcalde de Cartagena, que habló mal del equipo?

"Al alcalde de Cartagena, lo conozco hace casi 20 años y sé de sus actuaciones. Me encanta que le guste el fútbol, pero que deje a los jugadores y técnicos hablar de eso. Yo hablo de ganar, perder o empatar y jugar bien, ya lo demás no me interesa en lo absoluto, entonces no me meto en esos temas. Prefiero que lo dejemos ahí y no alargar la situación de lo que dijeron o no dijeron".

Unión Magdalena celebra su victoria sobre Llaneros, en la ida de la final del Torneo BetPlay II-2024 Twitter Oficial de Unión Magdalena

Publicidad

¿Cómo trabajan en el día a día para ver esta intensidad?

"La intención es ser un equipo regular y constante a lo largo de los 90 minutos, independiente del resultado y se está logrando. Eso cuesta tiempo, trabajo, repetición y aprendizaje. No es nada fácil y se está interpretando bien y estamos ganando. Ojalá que en la fase más importante de este torneo, que es la final de vuelta, se pueda mantener y repetir porque se está haciendo muy bien".

Siempre he sido crítico de usted, su línea de cinco, trabajar mañana y tarde...

"Creo que estamos en campos diferentes. Soy un entrenador con 1.300 partidos dirigidos en club y 170 de selección; he ganado a donde he ido, entonces para ponerme a discutir. Perdón contigo, pero es como si dijera: ' tu sintonía, te oyen o no'. No quiero ser irrespetuoso. Me da pena. Siga feliz y pensando que la línea de cinco no sirve, pero todos los equipos en el mundo lo hacen, así que, según usted, todos están equivocados. Está bien, papá, no hay problema".

¿Por qué se le vio tan inquieto en la línea?

"Quería el control del juego y si se deban goles, mucho mejor, pero no quería tener problemas, que mantuviéramos el cero en el arco como prioridad. Eso se lo dije al equipo y así se manejó desde el principio. Por supuesto, uno siempre quiere más y más, y se trabaja para eso, pero lo que más se buscaba era que no nos marcaran".