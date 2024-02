Alfredo Arias: "Nos vamos tristes, pero lo importante fue que no perdimos; estamos en construcción"

Poco después de igualar 1-1 con Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot, Alfredo Arias habló en rueda de prensa y dio sus impresiones de lo que fue este compromiso. El estratega ‘poderoso’ afirmó que quedó un sinsabor.

Enfatizando en que todo es un proceso y justamente Medellín se encuentra encaminado en ello, el entrenador uruguayo afirmó que ve copas positivas en el equipo, además de igualar a unos con el cuadro ‘cardenal’: “Estamos en una construcción de un equipo, aclarando que esto no es excusa del resultado. Yo vivo desde el agradecimiento que puedo estar trabajando en este gran equipo y con muy buenos jugadores y en ese agradecimiento de competir”.

“El equipo va compitiendo mejor, día a día. Lógicamente hay cosas que faltan afinar, pero todo viene con el tiempo. El campeonato apenas se está poniendo en la primera marcha. Pero sí hay una tristeza que nos invade a nosotros por no poder ganar, porque estuvimos cerca. Sin embargo, estamos en una construcción como están casi todos los equipos, en lo cual todo es muy parejo, tenemos que profundizar las virtudes y tener menos desaciertos”, agregó Alfredo Arias en rueda de prensa.

Sumado a eso, el entrenador de Independiente Medellín afirmó que, aunque fueron más, también estuvieron cerca de quedarse sin nada: “En el contexto global, creamos más chances, fuimos mejor propositivos, tenemos cosas por mejorar. Pudimos haberlo ganado, pero también pudimos haberlo perdido. Nosotros hicimos por el resultado la mayor cantidad del partido, pero con muy poco, nos pusimos en un empate, solo con un centro al área y luego cometimos un error en salida que por poco nos cuesta”.

Medellín y Santa Fe igualaron 1-1, en el Atanasio, por la quinta jornada de la Liga I-2024. Foto: Colprensa.

Publicidad

*Otras declaraciones de Alfredo Arias:

¿Quién es el líder del equipo en cancha?

“Yairo Moreno es nuestro líder, es el capitán y lo es porque está desde los once años desde la institución y se quedó para este año porque quiere ser camón. En el pasado ha vivido cosas muy importantes en el club. Los otros líderes van a surgir solos, en el fútbol hay relacionamientos. Las sandías se acomodan solas en el camino y creo que nos vamos a acomodar”.

¿Qué sensación le queda del empate?

“Nos vamos tristes, lamentamos que la gente que se vaya triste para su casa, pero hay algo importante y es que no perdimos. Yo no quiero perder, quiero ganar, me duele hasta empatar. Somos un equipo que sale a ganar siempre y eso quiere nuestra gente, entonces, que el no haber podido ganar nos tenga con esa tristeza es una señal buena de mis jugadores; en base a eso vamos a construir”.

Publicidad

¿Qué viene para Medellín?

“Lo importante es que en esa carrera de los primeros 10.000 metros nosotros entremos entre los ocho, eso es lo importante, después todo lo otro pasa a segundo plano, tanto, que puedes ser el mejor del año y si en la última jugada no cumples, no vale de nada”.

El arquero de Santa Fe fue figura…

“Andrés Mosquera Marmolejo es la figura porque hicimos cosas buenas ofensivamente, si no hubiera tenido buenas atajadas, seguramente nos hubiéramos ido adelante mucho antes”.