Carlos Bacca: "El semestre pasado en esta instancia solo llevábamos 4 puntos y hoy llevamos 13"

Carlos Bacca, capitán del Junior de Barranquilla, habló en rueda de prensa tras la derrota que tuvo su equipo por 0-1 frente al Tolima, en el estadio Metropolitano. El delantero porteño lamentó las opciones que tuvieron en ataque y que no supieron concretarlas, y agregó que ahora solo queda levantar la cabeza y seguir trabajando.

"Creo que el equipo lo intentó, claras tuvimos, pero no fuimos concretos. La primera que yo tengo de una balón que presionamos bien, Yimmi (Chará) me la da pero no le doy fuerte, la de Enamorado también fue clara. Este es un equipo que sale a buscar los partidos y cuando no se encuentra con el gol rápido, ahí fue donde el equipo podía tener más calma, cosas a mejorar. Lo intentamos por todas partes, pero hoy es de esos partidos que si lo volvemos a jugar creo que podía quedar así, esto pasa, hay que levantar cabeza, lo bueno es que el fútbol de da revancha y en tres días tienes otro partido", sostuvo de entrada el artillero.

El número '70' del elenco 'currambero' aprovechó su intervención con los medios de comunicación para enviarle un mensaje a la hinchada del Junior. Bacca Ahumada también se refirió a la acción que terminó en el gol del Tolima.

"A la afición que siga creyendo en nosotros porque este es un grupo que cree, que lo entrega todo, que siempre ha colado a Dios en el primer lugar y sabe que estas cosas suceden. Hemos tenido dos partidos en los que no se nos han dado los resultados, pero que sigan creyendo en nosotros, que vamos a seguir trabajando; el semestre pasado en esta instancia solo llevábamos 4 puntos y hoy llevamos 13, sí queremos seguir dándoles alegrías y seguro vamos a trabajar. En la jugada del gol, son cosas que suceden, trato de rechazarla porque estoy en el primer palo y le pega es a Didier, pero esta pasa, hay que seguir creyendo. Fe y trabajo es lo único que nos queda", agregó.

Acción de juego entre Junior y Tolima, en juego de la fecha 7 de la Liga I-2024. Foto: Colprensa

Por último, Carlos Bacca sostuvo que "este equipo a pesar de ser campeón tiene ambición, tiene ganas y tiene muchas cosas por mejorar. Vamos por buen camino a pesar de las derrotas y que estamos trabajando con mentalidad de volver a ser campeones, no hay demás".

¿Qué dijo Arturo Reyes tras la derrota con el Tolima?

Por su parte, el entrenador del junior coincidió con Carlos Bacca en las opciones en ataque que erraron contra el Tolima en el Metropolitano.

"Nosotros intentamos por todos los medios de tener a los dos atacantes nuestros con los centrales de ellos; se intentó de varias formas y no entró. A la afición que este equipo que jugó esta noche, está en ese proceso de mejora, sabemos que tenemos cosas por mejorar, por ejemplo tuvimos 25 centros y de esos solo seis fueron positivos, eso es un tema que como cuerpo técnico y jugadores tenemos que ser más efectivos. Que sepan que tenemos un buen equipo, que está competiendo en los primeros lugares y que va a buscar ganar el siguiente partido en Bogotá contra Santa Fe. Quiero destacar la intención que tuvo Junior de buscar el empate de varias maneras".