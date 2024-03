Deportes Tolima y las claves de su buen presente en la Liga I-2024, reveladas por una de sus figuras

El 'todos contra todos' de la Liga I-2024, del fútbol colombiano está llegando a su final. Ya son 12 fechas disputadas y uno de los grandes animadores es Deportes Tolima. Con 23 puntos y una diferencia de gol de +9, se ubica segundo en la tabla de posiciones, justo detrás de Deportivo Pereira. Poco a poco, acaricia la clasificación a los cuadrangulares del semestre.

De la mano del director técnico David González, los 'pijaos' encontraron el camino del éxito y esperan poner el broche de oro con el título a final de campeonato. Eso sí, aún queda mucho por delante. Pero mientras ese momento llega, en Gol Caracol nos dimos a la tarea de averiguar cuál es la fórmula que tiene al 'vinotinto y oro' como uno de los favoritos.

En nuestra sección de 'figuras del fútbol colombiano', hablamos con Marlon Torres, pieza clave de este Deportes Tolima, tanto adentro como afuera de la cancha. Titular en seis compromisos, 554 minutos en el terreno de juego y una amarilla recibida, lo confirman. No obstante, su labor no se centra solo en números, sino también en sus aportes por experiencia.

Haber vestido las camisetas de importantes clubes como Atlético Nacional, Leones, Atlético Bucaramanga, América de Cali e Independiente Santa Fe, tener varios títulos en su palmarés y haber sido gran figura del 'escarlata', no es para cualquier jugador. Por eso, su presencia en la institución de Ibagué no es ninguna casualidad y así lo explicó en esta entrevista.

¿Cómo se ha sentido en Deportes Tolima?

"Muy bien; la verdad es que estoy contento, en especial por el momento que estamos viviendo, con resultados bastante positivos. Tenemos un grupo mucho más acoplado, donde cada uno de nosotros está trabajando de la misma manera, en pro de crecer y conseguir lo que estamos logrando. Lo que se quiere y busca es lo mejor para el Deportes Tolima".

¿Qué le ha aportado el técnico David González?

"El 'profe' David González es un poco más tranquilo en la toma de decisiones y eso le ha permitido acertar con todo lo que ha hecho, encontrando los resultados y el equipo. Tiene un muy buen manejo de grupo y ha sabido llevarnos siempre de la mejor manera. Además, logra sacarnos nuestro máximo nivel y eso nos sirve porque es lo que se busca y queremos".

En lo personal, ¿Con qué se ha encontrado en la institución?

"Desde que llegué, he visto un equipo muy organizado. Lo que tiene Tolima, no todos los tienen. Me encontré con grandes personas en el ámbito personal y en la forma de trabajar han sido personas correctas. La sede es my bonita, también toda la parte de la administración y directiva, es impecable y siento que aquí te acogen de una gran manera; te sientes bien".

¿Y en el grupo de jugadores?

"Primero, las personas son bien. En mi estadía, nunca he tenido un encontrón con alguien. Por el contrario, me acogieron con cariño y a cada parte que voy, me tratan de una forma bonita. El grupo es muy humano, conformado por personas honestas, humildes y que me han hecho bien. Afuera de las canchas, hay buena comunicación y se hace lo del 'profe'.

¿Dónde está la clave del buen presente de Deportes Tolima?

"En la competencia. En cada línea del terreno de juego, un jugador tiene una competencia que lo lleva a autosuperarse y dar lo mejor. Son cosas que ayudan. Aquí, la competencia es fuerte, ya que todos queremos jugar; eso sí, lo bueno es que todo es sano, en un buen ambiente. Todo eso hace que el equipo suba de nivel, adquiera experiencia y crezca más".

¿De qué manera ha asumido el rol de experimentado?

"Influye mucho lo que se es como persona. Siempre me he caracterizado por ser buena persona, entonces aporto calidad humana. Sé de mis buenas intenciones hacia los otros, buscando ser un líder positivo, constructivo y autocrítico. Además, el escudo de Deportes Tolima lo defiendo como el de Leones, Bucaramanga, América, club que amo mucho, y Santa Fe".

¿Esa mezcla de experiencia con juventud ha sido clave?

"Siempre trato de darle lo mejor a las personas, en especial a las más jóvenes. A veces, uno de joven no escuchaba lo que le decían los mayores, pero ahí es donde uno busca la manera correcta de decir las cosas para que los otros entiendan; ya uno les explica, entienden y se hace un grupo. En el fútbol, se aprende de todo y eso hay que transmitirlo en el día a día".