Dimayor y su rechazo a las amenazas a jugadores, directivos y árbitros del fútbol colombiano

En medio de las polémicas arbitrales y de las crisis deportiva de varios equipos importantes del fútbol colombiano; en las últimas semanas se han presentado hechos intimidatorios en contra de diferentes actores del balompié en nuestro país. Y ante esto, la Dimayor emitió este viernes un comunicado en el que sentó posición al respecto de esos hechos de violencia, que terminan afectado el normal desarrollo del campeonato.

Junto a esto, el periodista Jaime Orlando Pulido publicó en su cuenta de 'X' que Carlos Ortega, el juez central designado para Cali vs. Once Caldas, de este viernes en el estadio de Palmaseca. Hasta ahora no se conoce algún pronunciamiento oficial de las partes.

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor. Colprensa

Acá el comunicado de prensa de la Dimayor:

La División Mayor del Fútbol Colombiano-DIMAYOR, en cabeza de su Presidente Fernando Jaramillo rechaza las amenazas y actos de intimidación que han recibido en los últimos días directivos, jugadores, árbitros, funcionarios y distintos actores del FPC.

La DIMAYOR y sus 36 clubes afiliados repudian de manera vehemente el hostigamiento violento que han recibido directivos de Atlético Nacional y Once Caldas DAF, jugadores y técnicos de distintos equipos del fútbol profesional Colombiano.

La DIMAYOR hace un llamado a la sana convivencia en el fútbol, invitando a todos los seguidores a disfrutar de la fiesta del deporte y denota que este no puede ser una excusa para convertirse en un generador de violencia.

El fútbol debe ser un motivo de alegría y unión, por lo que nada justifica la formulación de amenazas a la vida de un individuo vinculado a la actividad o a su familia, las cuales una vez más rechazamos de manera vehemente.

¿Qué jugadores, técnicos y directivos del fútbol colombiano han recibido amenazas?

John Jairo Bodmer, director técnico de Atlético Nacional en el 2023 Archivo de Colprensa

En las ultimas semanas se han denunciado temas relacionados con mensajes en contra de jugadores como el uruguayo José Aja, del Medellín; de Jhon Jairo Bodmer, técnico que salió de Nacionaly una de las razones tuvo que ver con el temor de su seguridad y de sus familiares. En las huestes 'verdolagas', no de ahora, sino de hace meses atrás, los directivos han aparecido en panfletos intimidatorios.