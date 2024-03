Dorlan Pabón reveló las razones de su salida de Atlético Nacional

Por medio de las redes sociales,Atlético Nacional anunció la salida de Dorlan Pabón de la institución, lo que fue una sorpresa para los hinchas y el mundo del fútbol que no se esperaba este repentino adiós.

En el mismo post, el atacante antioqueño dio unas emotivas declaraciones, donde expuso las razones de su renuncia.

“Esta decisión no ha sido fácil, lo he pensado mucho. Hasta hoy me visto la camiseta de Nacional por cosas personales, por mí, por la tranquilidad. Creo que se cumplió un ciclo en Nacional. Los voy a extrañar, es una institución que me dio mucho y lo agradezco demasiado. Solo tengo gratitud para el club y todos los hinchas”, indicó de arranque, dejando en claro los motivos de su partida.

‘Memin’ es uno de los principales símbolos de Atlético Nacional en los últimos años y su regreso en 2021, fue de gran alegría para los aficionados. En 2022, cumplió con su gran objetivo y consiguió el título local frente al Deportes Tolima, en una definición emocionante.

“Vine a ganar títulos, lo cumplí y ahora me voy por la puerta grande. Quiero decirle a la hinchada que estén tranquilos y que gracias por el cariño que recibí siempre y disculpas por las cosas malas que tuvieron que vivir y que no se merecían”, agregó el talentoso atacante.

Dorlan Pabón es el goleador de Atlético Nacional en la Copa Libertadores 2023. FREDY BUILES/AFP

“Jugar en el equipo más grande del país es lo más importante que me ha podido pasar en la carrera. Ser ídolo y ganar títulos, lo representa mucho a uno”, dijo sobre su paso por el ‘verde de la montaña’.

Eso sí, también Dorlan Pabón pasó momentos duros con la camiseta de Nacional y en sus declaraciones, recordó la final que perdieron contra Millonarios. Reconoció que quedó “marcado”, tras no conseguir el título frente a uno de sus principales rivales.

Para terminar con su intervención, Pabón dejó abierta la posibilidad de seguir con su carrera futbolística, aunque no dio mayores detalles al respecto: “Voy a prepararme bien y replantear si sigo jugando o no, pero en estos momentos quiero estar tranquilo”.

La salida de 'Memín' de Atlético Nacional se da en medio de un duro momento deportivo, donde quedaron prematuramente eliminados de la Copa Libertadores y con un preocupante rendimiento en la Liga del fútbol colombiano. Además, coincidió con el primer entrenamiento del uruguayo Pablo Repetto, quien asumió hace pocos días como entrenador de los antioqueños, tras la salida de Jhon Jairo Bodmer, quien no consiguió buenos resultados.