Pablo Repetto y el plan de acción de Nacional para el próximo semestre: bajas y fichajes

Luego de haber ganado 3-1 contra Deportes Tolima, Pablo Repetto, entrenador de Atlético Nacional, dio un balance de la temporada, además de adelantar cuál será el plan de trabajo del equipo para lo que será el próximo semestre de competencias.

"El balance que puedo hacer de la temporada es que lamentablemente no nos alcanzó para lograr el objetivo. Rescató los partidos con equipos que están arriba, que competimos de igual a igual, por poner algún ejemplo el día de hoy contra el Deportes Tolima. Yo creo que todo eso es lo positivo, pero pues lo negativo es que no se logró el objetivo y esto es poco para lo que es este club. Hay muchas cosas que se van a construir, aparte de las cosas buenas que se hicieron", explicó en primera instancia.

"No siempre que se gane está todo bien y no siempre que se pierde está todo mal. Hay que hacer un análisis frío sobre la temporada, empezaremos a evaluar todo lo que fue este primer semestre y, como todos los equipos lo hacen, tenemos que tomar decisiones para encarar el futuro y en el futuro poder ser el Atlético Nacional que todos conocemos, que quiere la gente y que soñamos nosotros", terminó por agregar.

Por otro lado, habló de manera positiva de la hinchada y cómo han apoyado al equipo hasta el final. "Hay un cambio que es muy importante para todos y para los jugadores, principalmente, que son los que están ahí, en la cancha y es ver un ambiente positivo que podría ser negativo porque habíamos quedado afuera desde hace ya mucho tiempo y porque se viene arrastrando cosas negativas desde hace un muy buen tiempo y recuerdo cuando llegué había una hinchada que le reprochaba a los jugadores por los resultados. Era un día feo también por la lluvia y ver toda la gente que vino creo que eso habla de la grandeza de la hinchada y del club", emotivo comentó el entrenador.

Acción de juego en el duelo entre Nacional vs. Tolima, por Liga. Foto: Twitter de @cdtolima.

Publicidad

Más declaraciones de Pablo Repetto en rueda de prensa

¿Cuál será el plan de trabajo de Nacional pensando en el siguiente semestre?

"Vamos a entrenar dos semanas, ya el lunes volvemos a los entrenamientos y después hay tres semanas de vacaciones, para después tener siete semanas previo el comienzo de la competencia. Ahí ya habrá algunos amistosos intentando que sean los más exigentes posibles. Pero también tenemos que ver la disponibilidad de otros equipos".

Publicidad

¿Habrá jugadores que se irán de Nacional para el próximo semestre?

"No quiero adelantarme a decir que vamos a reforzar porque también hay algunos jugadores que vamos a hablar con ellos que quizás no vamos a contar con ellos, pero todo va a su tiempo. Hoy no es el momento y como todo, vamos a hablar primero con los jugadores y después se lo daremos a conocer a ustedes".

Sobre las posiciones a reforzar en el mercado de fichajes...

"En todos los equipos, todos los entrenadores y los gerentes deportivos tratan de elegir los mejores dentro de su puesto y lo que se tiene y nosotros vamos a tratar de escoger lo mejor de buscar los mejores jugadores de las posiciones. Tenemos que evaluar y trataremos de hacer un muy buen mercado de fichajes. La idea es esa".