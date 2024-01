Hernán Darío Gómez: "Me alegró el título de Junior porque Arturo Reyes pudo tener su revancha"

Este lunes se confirmó y se presentó de manera oficial a Hernán Darío 'Bolillo' Gómez como nuevo entrenador de Águilas Doradas. Y en la rueda de prensa, el experimentado técnico se refirió sobre diferentes temas relacionado de su club, de la participación en Copa Libertadores 2024 e igualmente dedicó un espacio para comentar con respecto al título de Junior de Barranquilla en la Liga II del año anterior.

La historia de Águilas

"En el fútbol hay historias muy bonitas, y en el caso de Águilas Doradas esa historia la viene construyendo, viene dando pasos fuertes, va a llegar el momento que va a dar el paso que necesita. Acá lo bueno es que hay muy buenos jugadores".

Anteriores DTS de Águilas

"Águilas ha tenido tres técnicos ahora muy buenos como Leonel Álvarez, Lucas Jaramillo y el 'profe' César Farías, con un trabajo espectacular. Y ahora estamos recogiendo eso. Acá hay jugadores muy buenos, tenemos dificultades en el 9 por la ida de Marco Pérez y estamos trabajando en el tema del marcador de izquierda".

El pasado de 'Bolillo'

"A mí no me han echado de Santa Fe, del DIM o de Junior. Nunca me han echado. Lo que pasa es que no he tenido paciencia y me he ido. Ahora acá hay que disfrutar de las cosas, Águilas aunque no quedó campeón, viene haciendo las cosas bien. Nosotros vamos a trabajar y a sostener lo que se venía haciendo. Esperamos estar a la altura futbolística y tratar de sostener eso acá".

Publicidad

El título de Junior

"Yo sentí que la gente me acogió en Junior, me abrazó y me dio alegría el título que lograron. Algunos dirían que si quiera se fue es 'hijuetantas'; pero también mucha gente me llamó, me escribió, me sentí contento. A Junior llegó un técnico bueno y se merecía esas revanchas, sostuvo el equipo, fue un título muy merecido. Me alegra por don Fuad Char, por Arturo Reyes que se merecía ese título, encontró a los jugadores bien preparados. Contento por la gente en Barranquilla".

Jugar Copa Libertadores

"Jugar torneo internacional es lo que todos queremos. Vamos a jugar contra Bragantino, un equipo importante, brasileño, eso siempre será un aprendizaje, enfrentar a grandes es lo mejor. Y bueno, Águilas tiene jugadores con carácter y personalidad".

¿Cuándo debuta Hernán Darío 'Bolillo' Gómez con Águilas Doradas?

Publicidad

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez tendrá su debut con Águilas Doradas este 20 de enero en la Liga I 2024 del fútbol colombiano enfrentando a América de Cali, en el estadio Pascual Guerrero. Será a las 8:20 de la noche.