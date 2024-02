Hugo Rodallega: “El área es uno de mis fuertes, si me encuentran tenemos posibilidad de gol”

Santa Fe volvió a la senda de la victoria en la Liga del fútbol colombiano 2024-I tras vencer 1-0 al Deportivo Cali, en la fecha 6 del campeonato, gracias a un solitario gol de la máxima figura de los ‘cardenales’, Hugo Rodallega.

Por eso, tras el partido en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el experimentado delantero habló con Gol Caracol de lo que fue el compromiso, y el desahogo que hubo de su parte y de sus compañeros luego de la anotación del triunfo.

“Siempre quiero marcar, primero por respeto al Deportivo Cali por jugar ahí no lo celebré y solo me abracé con mis compañeros, pero fue la euforia que estábamos insistiendo y no lo conseguíamos. No estaba desesperado, no sufro de eso pero si estaba preocupado porque las definiciones no las estábamos concretando”, confesó de entrada.

Hugo Rodallega de igual manera destacó la propuesta ofensiva que mostró Santa Fe y sabe que sus compañeros conocen de sus virtudes dentro del área, y él confía en su ‘olfato goleador’.

“Una de esas virtudes del equipo es las bandas y que las estamos aprovechando bien y tenemos jugadores que pueden llegar a tirar muy buenos centros, lo de encontrar rematadores. Ya saben que estar en el área es uno de mis fuertes y si me encuentran tendremos una posibilidad de gol”, señaló.

Santa Fe celebra en El Campín contra el Deportivo Cali Foto: Colprensa

Y para terminar, Hugo Rodallega aplaudió el acompañamiento de la hinchada de Santa Fe, a pesar de la hora en la que se disputó el compromiso.

“De verdad entiendo mucho al hincha que sacrifica ver a estas horas y entre semana, en realidad por eso nos entregamos en la cancha para que el hincha se vaya contento a la casa”, finalizó el delantero, goleador y figura del elenco bogotano.

Hugo Rodallega, en las primeras seis fechas de la Liga del fútbol colombiano 2024-I, ya registra cuatro goles, tras su doblete frente al Envigado, un tanto contra Pasto y el de la noche de martes contra el Deportivo Cali, consolidándose así como el jugador más importante del equipo en el presente año.

¿Cómo va Santa Fe en la Liga del fútbol colombiano 2024-I?

El equipo ‘cardenal’ dirigido por el técnico uruguayo Pablo Peirano está en el quinto puesto de la tabla de posiciones del campeonato, con 10 puntos, a solo tres unidades del líder que es Junior.