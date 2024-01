Comunicador social Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia , con experiencia en GolCaracol.com por más de cinco años. Escribo notas de temas coyunturales, SEO, manejo redes y hago reportería para el portal deportivo www.golcaracol.com

Me especializo en temas de fútbol, tanto colombiano, como internacional, pero también me gustan otros deportes como el baloncesto. Durante mi carrera he cubierto eventos deportivos como el fútbol colombiano, Eliminatorias Sudamericanas, Sudamericanos Sub-20, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y el Mundial de Qatar 2022, en Doha.