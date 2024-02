Hugo Rodallega: "El 'profe' Peirano quiere un Santa Fe que juegue con pasión, que sea aguerrido"

"Hay un grupo en Santa Fe que se viene entendiendo, que se viene encontrando con esa forma de jugar que todos queremos, hay un grupo humilde, con ambición, para algunos estar en un grande como Santa Fe es muy bueno, saben que es una gran responsabilidad, hay mucho compromiso. El 'profe' Peirano tiene una idea clara, hay que ponerla en práctica".Esas palabras son de Hugo Rodallega,quien es una de las principales figuras del equipo 'cardenal' y que le dio un vistazo a lo que viene pasando en la Liga I 2024 del fútbol colombiano, en el que vienen de vencer 2-1 a Boyacá Chicó, en el estadio La Independencia, de Tunja.

Con 16 puntos y en la cuarta casilla de la tabla de posiciones, el 'león' viene mostrando consistencia en su juego y la conjunción de futbolistas que han entendido el mensaje del cuerpo técnico. Sobre ese particular, Rodallega destacó que "tácticamente Peirano reparte tres sectores, intenta comunicarnos con las claves que se necesitan, insiste en la parte táctica y que comunicación sea más fácil. Él quiere que el jugador sea apasionado, aguerrido, que siempre quiera proponer, que salga a comerse la cancha. Además, que seamos compactos a la hora de defender, que todos tratemos de pasar líneas de la pelota cuando nos atacan".

Los goles frente a los ajedrezados fueron convertidos por 'Hugol', quien se fue de la cancha ovacionado cuando fue reemplazado en el segundo tiempo, y por Francisco Chaverra, quien sacó un potente remate para decretar el 2-1 definitivo.

Al respecto, Rodallega destacó que "Chaverra juega fresco, como relajado, tranquilo. Él patea muy bien, tiene técnica, cuando ese man sacó ese zapatazo, pega en el ángulo, yo dije Dios mío...Quede sorprendido. Fue un gol soñado para él. Aunque nos quedamos en los entrenamientos ensayando, no se puede decir que uno prepare para mandar el balón como lo hizo él".

Hugo Rodallega y otros temas de Santa Fe

Delantera con Agustín Rodríguez

"Lo que pasa es que tengo una forma de jugar distinta a Rodríguez, ustedes si me conocen saben que me gusta salir a pivotear, no tanto como 9 entre los dos centrales, me gusta el contacto con el balón. Él es un jugador aguerrido, que lucha, con movilidad y yo lo que hago es no llenar el mismo espacio que ocupa. Soy más el que sale a hacer esa conexión, Peirano opta por dejarme la libertad, que tenga mis propios espacios".