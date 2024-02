¿Por qué no juega Falcao García en el Rayo Vallecano?

El 4 de septiembre de 2021 empezó una nueva etapa para Radamel Falcao García. En dicha fecha, fue presentado como nuevo jugador y flamante refuerzo del Rayo Vallecano, después de un corto paso por Galatasaray. Era su anhelado regreso a la Liga de España, esa misma donde supo brillar con la camiseta del Atlético de Madrid. Razón por la que las expectativas eran altas.

Todo empezó de gran manera, con un arranque goleador y aportando como líder. Sin embargo, conforme pasaron los partidos y las temporadas, el delantero colombiano fue quedando relegado, hasta el punto de no sumar tantos minutos, tal y como pasa en la actualidad. De hecho, en la 2023/24, solo ha disputado 18 encuentros, marcando cuatro tantos y dando una asistencia.

Eso sí, pese al escaso protagonismo que tiene, siempre se resalta el profesionalismo, amor, entrega y dedicación de Falcao García, así lo expresó el Israel Herraiz, periodista de 'Radio MARCA' y que cubre, día a día, a Rayo Vallecano. Además, reveló las razones por las que 'el Tigre' no ha jugado tanto, los compañeros con los que disputa la posición y la relación de amor que se creó con el club.

A Falcao García, lo adoran. Este vínculo que se creó va más allá de cualquier cosa, incluso de los números que pueda firmar. El solo hecho de haber portado la camiseta del conjunto de Vallecas ya lo aplauden y valoran. Por eso, los elogios, aplausos y reconocimientos no se han hecho esperar y así nos lo contó el comunicador español, en entrevista exclusiva con Gol Caracol.

¿Cuál es el presente de Falcao Gacía y cómo lo analiza?

"Si bien es cierto que es una situación difícil, Falcao García ya es un futbolista veterano, cerca de los 40 años, y que se encuentra en otra situación, donde él sabe y es consciente de que no está en el mejor momento de su carrera. Ha ido madurando, evolucionando y adaptándose a la nueva situación y lo ha hecho con total naturalidad, dando el 100% cuando el equipo lo necesita. Además, siendo una estrella del fútbol mundial y uno de los mejores delanteros de la historia, ha sido capaz de no tener un mal gesto, ni una mala cara, ni un mal comentario, sino, por el contrario, dar todo y trabajar fuerte, luchar por el equipo y el compañero, y eso dice mucho de un futbolista y persona como él".

¿Por qué razón no juega?

"Desde la primera temporada que llegó, sabía que su rol, en el equipo, cambió. En su año inicial, juega más, es importante en un tramo, aporta con goles. Ya en la segunda, tiene una participación reducida. Ahora, en la tercera, tiene otro papel, siendo importante en Copa del Rey, como el mejor rematador del equipo y si habrá decaído será en el plano del físico que es una cuestión que no se puede evitar, pero su olfato goleador e instinto, lo mantiene. Su rol es más específico, para ciertos rivales que se encierran, ayudar a fijar los centrales, para cerrar el partido. Eso lo ha aceptado y se entrena bien, a un físico espectacular.Que haya perdido velocidad, no significa que no esté óptimo. Se destaca que su actitud y personalidad son los mejores".

¿Quiénes son sus principales rivales en la posición?

"Sus principales rivales en la posición son Raúl de Tomás, que no está en su mejor temporada, pero tras la llegada del entrenador Iñigo Pérez, volvió a tomar un nuevo aire, siendo titular. El otro es Sergio Camello, canterano de Atlético de Madrid, que te da mucha movilidad, presión y le es fácil adaptarse a una banda. Falcao García es más de rematador puro y duro, ese instinto goleador. Son delanteros diferentes. La competencia principal del 'Tigre' es Raúl de Tomás. Ahora, en última instancia está Randy Nteka, quien si bien tiene otras características, siendo enganche, podría ser una de las posibles piezas. de competición. Entre ellos se disputan la titularidad y la suma de minutos en el equipo".

¿Cuál es el valor agregado o principal aporte de Falcao García?

"Lo que ha conseguido Falcao García, con respecto al Rayo Vallecano, es increíble. Ha situado al club en el mapa del fútbol, siendo más conocido, que todos saben que es un equipo humilde, barrio y que se ha hecho a punta de trabajo. Hizo que mucha gente colombiana y de otros países, se fijaran en el equipo. Él se siente como en casa. Que un delantero del calibre de Falcao García juegue en el Rayo, lo puso en otra dimensión, y eso se lo agradecemos mucho. La unión entre la afición, sus compañeros y él, es perfecto. Siempre ha entendido lo que se le ha pedido, lo que quiere y no se puede decir nada malo de él. Es una relación feliz y donde todos están contentos por lo que significa y aportó".

¿Qué dice la afición del Rayo sobre Falcao?

"Falcao García ha vestido la camiseta de River Plate, que es muy parecida a las del Rayo, y la afición de este club es sentimental y pasional. La gente no le pide al jugador que gane, por más de que suene extraño, pero es que corran, luchen y suden la camiseta. A partir de ahí, 'el Tigre' lo entendió desde el primer momento y nunca ha negado ni una gota de sudor. Comprendió los valores y la afición solo puede decir elogios para él, porque siempre se ha entregado, cuando salen y no salen las cosas. Puede que la cifra de goles no sea alta, pero aún así nadie dirá que su paso por el Rayo fue un fracaso. Hizo muchas cosas, más allá de los números. Falcao García siempre estará en el corazón de los hinchas del Rayo Vallecano".