Partido entre Patriotas vs. Pereira podría ser suspendido por falta de garantías en La Independencia

Como cierre de la undécima jornada en la Liga I-2024, del fútbol colombiano, Patriotasy Deportivo Pereira se enfrentaron en el estadio La Independencia de Tunja. No obstante, lo que se preveía sería un juego tranquilo, al final culminó con la invasión de la hinchada local.

La compleja situación del cuadro boyacense no da para más y la hinchada es consciente de la situación. Justamente, es por esa misma razón que no se ‘aguantaron’ más e hicieron sentir su inconformismo.

Todo sucedió llegando a los 64 minutos, cuando el juez central del compromiso, Jhon Hinestroza, pausó el juego. Y es que, algunos aficionados de Patriotas ingresaron al campo para atacar y reclamar a los jugadores.

Varios ingresaron y encararon a futbolistas de Patriotas. No obstante, la policía no permitió que la situación pasara a mayores, pero esto fue motivo suficiente para darle no continuidad al compromiso, que para ese momento ganaba parcialmente 0-2 el Deportivo Pereira.

Varios minutos duraron los delegados y el árbitro principal, para determinar qué decisión tomaría al final, mientras que los hinchas en las tribunas no cedían y seguían insistiendo en ingresar a la cancha.

El duelo entre Patriotas vs. Pereira tuvo que ser suspendido por un par de minutos. Foto: Colprensa.

Por su parte, los futbolistas de ambos equipos se mantuvieron alejados de la tribuna en la que se presentaron los disturbios. En algunas ocasiones, los jugadores de Patriotas se acercaron para pedir calma, pero eso no fue suficiente para controlar la situación.

Es más, la determinación parcial del juez central, fue la de enviar los jugadores a los camerinos, por falta de garantías. En Pereira querían que se termine de jugar, pero el presidente del cuadro boyacense insistió en decirle a sus futbolistas en ingresar a los vestuarios.

Por su parte, los 'matecañas' se quedaron en el campo, a la espera de que se tome una decisión final de lo sucedido.

