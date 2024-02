Juan José Córdoba, el contador público que ahora brilla en el Cali: una vida de giros inesperados

"Goles son amores" es una frase que, por más de que pasen los años, siempre seguirá vigente en el argot del fútbol, y aún más para los delanteros. Ellos viven de inflar las redes. Por eso, cuando esto sucede, los aplausos 'llueven', los elogios no tardan en aparecer y las oportunidades surgen. Juan José Córdoba, atacante del Deportivo Cali, sí que lo sabe muy bien.

Con tan solo 20 años, el nacido en Medellín tiene una historia única, que inspira y que, como él mismo lo dice, "es cuestión de estar en el momento que es , aprovechar todo y, al final, uno es quien elige si rendirse o no". En la actualidad, brilla y la 'rompe' en el cuadro 'azucarero'. Dos tantos (Alianza F.C. y Fortaleza) y uno anulado, en cuatro partidos, lo demuestran.

Sin embargo, para llegar a donde está no ha sido nada fácil. Juan José Córdoba fue el invitado a la sección de Gol Caracol, 'Figuras del Fútbol Colombiano', gracias a su buen rendimiento y, allí, nos contó detalles de su vida personal y deportiva. En sus declaraciones, reveló que, en un punto, se alejó de las canchas para dedicarse al estudio: es contador público.

El sueño de ser futbolista parecía llegar a su final, pero la vida y sus vueltas. El talento estaba, la ilusión seguía intacta y las ganas de 'romperla' nunca se habían ido. Alejarse de la familia fue complicado, ver cómo se le cerraban algunas puertas y recibir un 'no' era algo que golpeaba, pero lo logró. Razón por la que tiene claro que va para arriba, a seguir creciendo.

"Es un delantero con una notable velocidad, se desmarcar rápidamente y supera a la defensa contraria. Su capacidad para aprovechar espacios y anticipar movimientos es fundamental. Tiene buena interpretación del juego y finaliza con eficacia. Cuenta con instinto goleador", así define el Deportivo Cali a Juan José Córdoba, en su página web oficial. Todo un 'crack'.

Juan José Córdoba, futbolista del Deportivo Cali, celebra un gol en la Liga I-2024 del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

¿Cómo ha vivido este arranque de semestre, lleno de goles?

"Ha sido bueno, positivo, lleno de alegrías. Empezamos contra Alianza F.C., con un tanto, y después frente a Fortaleza. Eso sí, ese último gol fue un desahogo, ya que el equipo estaba con mucha presión, viviendo días apretados por la situación. Así que lo viví de una manera especial, ya que puede ser el inicio de algo importante y encontrarnos con más victorias".

¿Qué le han dicho sus compañeros en lo que va de 2024?

"Ellos siempre están a mi lado. De hecho, tienen claro que lo que hago adentro y afuera de la cancha, es en pro del equipo y que me gusta verlos a todos felices. La mejor recompensa es que eso ayude a mantener un buen ambiente y sientan de mi parte que puedo seguirlos apoyando, aportando y dando lo mejor. De eso se trata y así lo sentimos en la interna".

Más allá del buen presente, ¿Cuáles aspectos debe corregir?

"Siempre quiero mejorar, con el fin de crecer. En este momento, considero que debo mejorar en la toma de decisiones, eso me ayudaría. Además, el hecho de asociarme un poco más. A veces, el cansancio te hace fallar en ciertos casos. Razón por lo que debo pulir ese aspecto, trabajar fuertemente, incluso más que ahora porque nunca es suficiente y lo tengo claro".

Juan José Córdoba, feliz tras uno de sus goles con Deportivo Cali, en la Liga I-2024 del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

Viajando un poco en el tiempo, ¿Cómo fueron sus inicios?

" Estuve en los dos equipos 'paisas', es decir Atlético Nacional como en Independiente Medellín, pero, lastimosamente, por cuestiones externas, salí de ambos clubes. Termino en un equipo que se llamaba Molino Viejo, en el que estuve desde los 15 hasta los 17 años. En ese momento llegó la pandemia y justo después de eso, dije que no iba a volver a jugar fútbol".

¿En qué momento se vuelve a enganchar con el fútbol?

"Me puse a estudiar contaduría pública y lo saqué adelante. Pero se vuelve a abrir la puerta, cuando voy a un torneo con la Selección Antioquia. En Pereira, me ve un gerente deportivo, se comunican y dicen que me quieren. Se da todo y ahí es cuando hago la primera prueba en el Deportivo Cali. La verdad es que no me las creía; fue algo único y me puso a soñar".

Fue un giro de 180 grados para su vida, su carrera y todo...

"De un momento a otro, pasé de ya no querer jugar fútbol y dedicarme al estudio y eso, a tener una oportunidad de este nivel. Vine 15 días a prueba al Cali, estuve en la casa hogar y tuve que devolverme al torneo con la Selección Antioquia. En ese entonces, se abrieron otras puertas de más equipos, pero me convenció mucho el hecho de venir al Deportivo Cali".

Juan José Córdoba, jugador del Deportivo Cali, celebra un gol en la Liga I-2024 del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

Una vez en el club, ¿Qué pasa y qué sigue también?

"Llego a la institución en 2021, aproximadamente a mitad de año, cuando apenas iba a cumplir 18 años. A los dos meses de estar en la reserva, me suben al equipo profesional y pude hacer mi debut ese año. Ahí, empecé a sumar los primeros minutos y, poco a poco, me fui haciendo un lugar de la mano de, como te decía, el buen trabajo y la dedicación diaria".

¿Qué pensó cuando casi sepulta el sueño de ser futbolista?

"Siempre he tenido claro algo y es que las oportunidades están, simplemente uno debe saberlas aprovechar y estar en el momento que es. Además, uno es quien elige si rendirse o no. Me estaba carcomiendo un poco la cabeza, pero la gente me decía que estaba muy joven, que no lo dejara atrás, así que escuché estos consejos y seguí lo que decía mi corazón".

A propósito de consejos, ¿Cuál ha sido el rol de su familia?

"A veces, la gente no lo ve, pero, para mí, fue difícil alejarme de la familia, venir a una ciudad grande, estar completamente solo, vivir cosas que nunca había vivido. Eso fue duro. Sin embargo, mi mamá siempre me dijo que fuera por mis sueños y luchara por lo que más quisiera, que desde que yo estuviera bien, ellos estarían bien, entonces que no me preocupara".

Juan José Córdoba, atacante del Deportivo Cali, celebra un gol en la Liga I-2024 del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

Ahora, en lo deportivo, ¿Quién ha sido su padrino o consejero?

"Son varios (risas). En su momento, aprendí muchas cosas buenas de Teófilo Gutiérrez. Ahora, este año, Francisco Meza es clave. Él es una gran persona, solidaria, profesional y que siempre está a mi lado. Pero no es el único. Hay otros como son Kelvin Osorio y Alexander Mejía. La gente de experiencia siempre me ha enseñado, guiado y dicho qué es bueno y malo".

Ya van dos goles en 2024, pero, ¿Cuál es esa anotación que sueña con marcar?

"Enganchar y clavarla en el ángulo (risas). Creo que eso sería algo soñado. Que, de hecho, fue algo similar a lo que ocurrió e hice en el partido frente a Fortaleza. Más allá de que lo anularon, pues bueno, igual fue una muestra de que sé hacerlo y lo he trabajado. Eso me parece espectacular, quitarse la marca, perfilarse y sacar un gran remate imposible de atajar".

¿Quiénes han sido sus ídolos o referentes en el fútbol?

"Neymar. Ahora, la versión que más me gustó y me inspiró a seguir sus pasos, analizar lo que hacía y demás, fue esa que mostró en Santos. También, Lionel Messi es alguien a quien admiro demasiado. Ya en Colombia y lo que llegué a ver aquí en la Liga, podría decir que Marlos Moreno fue un jugador que supo hacer las cosas bien y ganarse mi admiración".

¿Cuál es ese sueño que sigue, en lo personal, y por el que tanto trabaja?

"La ilusión de llegar a la Selección Colombia de mayores siempre está ahí. Desde que salí de la Sub-20, donde pude jugar el Sudamericano de la categoría y unos cuantos amistosos, está ese sueño de volver a vestir la 'tricolor'. Eso es algo que te llena el corazón, pero sigo esperando mi momento, que sé que se va a dar porque he estado trabajando fuerte por ello".