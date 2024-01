Once Caldas no la pasó bien en Perú: perdió con Alianza Lima y le 'bajaron la caña' por uniforme

En medio de su preparación para lo que será la Liga Colombiana, Once Caldas fue el invitado por Alianza Lima para la denominada 'Noche Blanquiazul'. El 'blanco blanco' no solo perdió el partido 2-0, sino que también fue criticado por el particular uniforme que utilizó.

'Incas' y 'cafeteros' se dieron cita en el Estadio Nacional de la capital peruana. Como era de esperarse, los fanáticos locales acudieron en masa para apoyar a su equipo y además conocer la nómina que tendrán para una nueva campaña en el rentado local. Por su parte, los dirigidos por el Hernán Darío Herrera tenían la oportunidad de sumar minutos y darle rodaje a una plantilla que tiene varios jugadores nuevos.

De entrada, el equipo manizalita llamó la atención por el particular uniforme que utilizó. Totalmente vestidos de rojo y con unos pequeños números en la espalda, que prácticamente no se veían. Este detalle no pasó desapercibido por la prensa peruana. Según el portal el 'Depor', la escuadra de nuestro país tuvo problemas con su indumentaria principal y tuvo que recurrir a un plan B.

"Once Caldas no tuvo más que utilizar uno de los uniformes de entrenamiento que posee (rojos) contra Alianza Lima, colocándoles unos números con color negro que apenas se pueden apreciar, debido al pequeño tamaño que poseen", fue el señalamiento del citado medio.

Publicidad

Lo cierto es que así saltaron a la cancha para tratar de dar un buen espectáculo y mostrar un buen fútbol.

El juego comenzó movido; sin embargo, las principales opciones fueron a favor de los de casa. Cecilio Waterman y Adrián Arregui, con pasado en Independiente Medellín, por poco anotan, pero el golero James Aguirre estuvo firme bajo los tres palos.

Los goles del encuentro llegaron en la segunda parte. Al 58', Kevin Serna se sacó a varios jugadores del Once Caldas y dejó solo al delantero Hernán Barcos, quien abrió la cuenta.

Publicidad

Nueve minutos más tarde, Barcos, de grata recordación en Atlético Nacional, selló su doblete con un tiro penalti, tras una falta que le cometieron al ya mencionado y destacado Serna.

Al final del encuentro, Alejandro Restrepo, exentrenador del Pereira, y ahora timonel del los aliancistas se mostró muy satisfecho. "Feliz porque se ha formado un gran grupo humano. Es un proyecto espectacular que armó Alianza Lima desde cero", contó.

¿Cuándo juega Once Caldas por la Liga Betplay 2024-I?

El 'blanco blanco' se estrenará este sábado 20 de enero en casa frente al Boyacá Chico. El juego está pactado para las 4:00 p.m.