Pereira, en un partido en el que pasó de todo, le ganó 1-2 a Alianza FC, por la Liga 2024-I

Alianza FC se enfrentó al Deportivo Pereira en juego por la sexta fecha de la Liga 2024-I del fútbol colombiano. Finalmente, el 'matecaña' se terminó llevando la victoria con un marcador de 1-2.

Alejandro Piedrahita abrió el marcador para los visitantes; Andrés Rentería lo empató para los locales al minuto 80, pero Jhonny Jordán puso la última palabra y, con su gol, dijo que el equipo risaraldense tenía que llevarse los tres puntos.

Ambos equipos se 'mostraron los dientes' desde el primer momento. Emerson Batalla, por parte de los locales, y Carlos Darwin Quintero, por parte de los visitantes, fueron los principales argumentos ofensivos de ambos conjuntos para la primera mitad.

De hecho, este último estuvo cerca de convertir desde el punto penal. Al minuto 13, Cristian Blanco terminó por entrarle fuertemente a Faber Gil. Rápidamente, Wilmar Roldán declaró la pena máxima y Quintero, de inmediato, tomó el esférico.

Publicidad

Con la determinación que caracteriza a un jugador de su calibre, se paró para 'fusilar' al arquero rival. Sin embargo, su disparo terminó estrellándose en el poste izquierdo y pese a que Faber Gil logró hacerse con el rebote, terminó mandando su remate a las nubes de Valledupar.

Sin embargo, al minuto 29 de partido se encendió la polémica. Ewill Murillo marcaba un verdadero golazo, con caño incluido a Luciano Ospina. No obstante, el VAR, junto con el árbitro central, terminaron anulando la anotación debido a que Gonzalo Lencina obstaculizó el paso de uno de los jugadores de Alianza, haciendo que este no lograra llegar a disputar el balón. Finalmente, el gol no subió al marcador.

Acción de juego entre Alianza y Pereira por Liga 2024-I Foto: Colprensa

Pese al 'baldado de agua fría' recibido por el arbitraje, Pereira no se quedó con ganas de un golazo y luego de un tiro de esquina cobrado en corto, Alejandro Piedrahita metió un tremendo zapatazo que se clavó en lo más profundo de las redes del cuadro 'aliancista', que nada pudo hacer para evitar la anotación. Celebró por los aires el 'grande matecaña'.

Publicidad

Con el resultado en contra, Alianza FC se fue a los camerinos a intentar recomponer lo hecho en el primer tiempo, cosa que logró, pues de la mano de Royscer Colpa y Sherman Cárdenas, encontraron claras opciones de gol los de Valledupar. No obstante, en varias ocasiones se encontraron con un gran Salvador Ichazo en el arco del Pereira, además de estrellar sus distintos remates en los postes.

Finalmente, tanto insistir en el segundo tiempo, terminó dando premio pues, al minuto 80 de partido, luego de una gran jugada 'de laboratorio' por parte de Alianza, Cristian Blanco mandó un tremendo centro al área que terminó por rematar Andrés Rentería y, pese a que Ichazo quiso volver a ser el 'salvador', no pudo hacer nada en esta ocasión. Lo celebraba Valledupar entera.

Con el viento a favor en el partido, los locales siguieron atacando y pocos minutos después encontraron fortuna, pues Wilmar Roldán terminó declarando una pena máxima debido a una mano en el área. No obstante, el VAR lo llamó, ya que no consideraron correcta la decisión del juez. Finalmente, revisó la acción y terminó por desestimar el penal a favor para los de Alianza. "¡Juegue, juegue!", dijo Roldán.

Al parecer, dicha acción terminó por despertar al Pereira, pues se volcaron al ataque y luego de un error en salida del 'tricolor vallenato', Jhonny Jordán logró capitalizar el gol de la victoria final, pese al intento de Luciano Ospina en la línea final por sacar el esférico de su arco, como último recurso.

Publicidad

Con las cosas dadas, Pereira terminó por replegarse en defensa para resguardar el resultado y finalmente llevarse los tres puntos, luego de ganarle 1-2 a Alianza FC en el estadio Armando Maestre Pavajeau.

Alianza FC, con cinco puntos y en la casilla 17, se enfrentará al Boyacá Chicó el próximo lunes 19 de febrero.

Por su parte, el Pereira, en la cuarta posición, con 10 unidades, jugará contra Santa Fe el sábado 17 del mismo mes.

Acción de juego entre Alianza y Pereira, por Liga 2024-I Foto: Colprensa

Publicidad

Ficha técnica:

Alianza FC: Jaime Mora, Efraín Navarro, Luciano Ospina, Pedro Franco, Cristian Blanco, Sherman Cárdenas, Royscer Colpa, Rubén Manjarrés, Emerson Batalla, Andrés Rentería, Mayer Gil.

Deportivo Pereira: Salvador Ichazo, Jordy Monroy, Santiago Aguilar, Jean Pestaña, Jeison Suárez, Ewill Murillo, Juan David Ríos, Faber Gil, Carlos Darwin Quintero, Alejandro Piedrahita, Gonzalo Lencina.

Estadio: Armando Maestre Pavajeau

Publicidad

Goles: Alejandro Piedrahita y Jhonny Jordan (Pereira) | Andrés Rentería (Alianza FC)

Árbitro: Wilmar Roldán

Incidencias: Pedro Franco fue expulsado al minuto 90+6.