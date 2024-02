Precios de boletería para Millonarios vs. La Equidad: todo listo para el partido en El Campín

La jornada 10 de la Liga I-2024 del fútbol colombiano empieza el viernes 1 de marzo, con tres encuentros: Envigado vs. Jaguares, Boyacá Chicó vs. Deportes Tolima y Deportivo Cali vs. Once Caldas. Posteriormente, el sábado 2 de marzo continuará con uno de los duelos más atractivos, estamos hablando de Millonarios vs. La Equidad. El Campín se vestirá de gala y todo está listo para el duelo.

De hecho, en las últimas horas, se conocieron los precios de la boletería para este compromiso. Estos oscilan entre los $45.000 para las tribunas de Lateral Norte Alta, Lateral Norte Baja, Lateral Sur Alta y Lateral Sur Baja, y los $150.000 para las gradas de Occidental Central Alta y Occidental Central Baja. Así las cosas, el cuadro 'embajador' espera que su afición responda como lo suele hacer.

Precios de boletería para Millonarios vs. La Equidad, en El Campín



Lateral Norte Alta: $45.000

$45.000 Lateral Norte Baja: $45.000

$45.000 Lateral Sur Alta: $45.000

$45.000 Lateral Sur Baja: $45.000

$45.000 Occidental Lateral Norte: $108.000

$108.000 Occidental Lateral Sur: $108.000

$108.000 Occidental General Norte Baja: $108.000

$108.000 Occidental General Sur Baja: $108.000

$108.000 Occidental Central Alta: $150.000

$150.000 Occidental Central Baja: $150.000

$150.000 Occidental Preferencial Norte Alta: $137.000

$137.000 Occidental Preferencial Sur Alta: $137.000

$137.000 Oriental Popular Norte Baja: $58.000

$58.000 Oriental Popular Sur Baja: $58.000

$58.000 Oriental General Norte Baja: $58.000

$58.000 Oriental General Sur Baja: $58.000

$58.000 Oriental Central Alta: $108.000

$108.000 Oriental Central Baja: $80.000

$80.000 Oriental Norte Alta: $83.000

$83.000 Oriental Sur Alta: $83.000

$83.000 Oriental Preferencial Norte Alta: $83.000

$83.000 Oriental Preferencial Sur Alta: $83.000

Restricciones para el partido Millonarios vs. La Equidad

El ingreso para las tribunas laterales solo será para mayores de 14 años. De igual manera, no se permitirá el ingreso a ninguna tribuna de hinchada visitante. Pero eso no es todo, ya que la edad mínima para las demás tribunas será de 5 años. Así las cosas, los organizadores realizan estas recomendaciones con el fin de permitir el normal desarrollo del espectáculo.

Titular de Millonarios frente a Once Caldas. Colprensa.

¿Cómo llega Millonarios?

Con nueve partidos disputados, en la Liga I-2024 del fútbol colombiano, Millonarios marcha en el puesto 13, con 11 puntos y una diferencia de gol de +1. Allí, registra tres victorias (Independiente Medellín, América de Cali y Atlético Nacional), dos empates (Alianza F.C. y Atlético Bucaramanga) y cuatro derrotas (Deportes Tolima, Águilas Doradas, Patriotas y Once Caldas).

