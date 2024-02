¿Qué va a pasar con el futuro de Luis 'Chino' Sandoval? Presidente del Cali respondió

En su cuenta de 'X' y en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Javier Hernández Bonnet habló este lunes sobre la situación de Luis 'Chino' Sandoval, quien ha tenido un buen rendimiento en Deportivo Cali y al que se le vence el contrato en el mes de junio de 2024. Sin embargo, aún no es para nada claro qué va a pasar con el delantero que acumula 13 goles, en 25 partidos jugados con ese uniforme verde y blanco.

Al exjugador de Junior le vienen siguiendo la pista y se ha sabido que le están lloviendo las ofertas internacionales e incluso que recientemente se presentó una posibilidad proveniente del fútbol argentino.

"¿Un Chino en fuga? La alta cotización de Luis Sandoval, con Cali, le abrió el apetito a todos. Al club que estuvo cerca de ubicarlo en Argentina por más de 2.5 millones USD y al jugador que estaba sin chamba y llegó a Cali por lo que le ofrecieran y ahora ve ofertas por todo lado", publicó Hernández Bonnet en 'X'.

Luis Sandoval celebra gol el Deportivo Cali . Foto: Colprensa

Y para hablar de ese tema, en 'Blog Deportivo' contactaron a Guido Jaramillo, presidente del Cali. "Efectivamente estamos en este proceso con el 'Chino' Sandoval. Pero encontramos una resistencia por no tener un acuerdo con el agente que maneja los destinos del jugador. Personalmente he tenido conversaciones con el jugador, él me ha manifestado su intención de quedarse en el club y solamente espera que su agente le indique los pasos a seguir. Esperamos que sean conscientes del esfuerzo que estamos haciendo, creemos que la palabra vale", dijo Jaramillo inicialmente.

El dirigente de los 'azucareros' complementó y apuntó que "el empresario (Sandro Ronconi) no aparece, le he dejado mensajes y no responde. Hemos tenido conversaciones con Sandoval, ahora voy a ir a Bogotá con el equipo y allá vamos a aprovechar para hablar con el jugador nuevamente".

El 'Chino' Sandoval ha mostrado durante su tiempo en Cali ha mostrado sus dotes de goleador, su calidad y sabiduría para moverse en el área rival, una técnica depurada y otras cualidades que se han explotado en la capital del Valle del Cauca.

Ahora resta esperar qué va a suceder con el jugador costeño y especialmente con su agente, ya que en Cali tienen la expectativa de que puedan firmar un nuevo contrato en la presente semana.