Daniel Cataño y el regreso que alegra a todos en Millonarios: ¿hace cuánto no jugaba?

La última vez que Daniel Cataño se puso la camiseta de Millonarios fue el 3 de diciembre de 2023, cuando el equipo 'embajador' terminó cayendo contra América de Cali en juego por la quinta fecha de los Cuadrangulares finales de la Liga 2023-II.

Tras aquel encuentro, el jugador fue llamado por Néstor Lorenzo para ser parte de la Selección Colombia,entrando a jugar contra Venezuela y estando en el banquillo en el partido contra México, en los encuentros preparatorios jugados en el mes de diciembre.

A finales de 2023, Millonarios anunció que el jugador habría sufrido una "tendinosis del aductor derecho", lesión que lo ha mantenido alejado de las canchas hasta este momento.

"Tenemos la incertidumbre. La tienen otros médicos especialistas… Todavía están con el tema de en qué se puede solucionar. Pero hay una buena noticia. En estos días entrenó con poco dolor, ya le dijeron que tiene que soportar un poco de dolor. Lo vi contento, está trabajando", fueron algunas palabras de Alberto Gamero por aquellos días en una rueda de prensa en la que se le vio ansioso y contento por un posible regreso de Cataño al ritmo de competencia.

Daniel Cataño en entrenamiento con Millonarios Foto: Millonarios

Previo a lo que fue la serie de la Superliga 2024, jugada entre Millonarios y Junior de Barranquilla, el director técnico terminó bajándose él mismo las esperanzas y la de toda la fanaticada azul que esperaba ver a Cataño en las canchas en una nueva disputa por un título. No obstante, Gamero pasó de la esperanza, a la resignación de perder a uno de sus hombres más talentosos de su plantel. "Daniel Cataño tiene la misma lesión del año pasado, no parece que vaya a estar. No hemos podido dar con la solución al problema físico que arrastra", confirmó .

Hasta ahora han pasado un total de 82 días desde aquel 3 de diciembre en el que Daniel Cataño vistió los colores azul y blanco por última vez, pero, al parecer, la espera por ver de nuevo a 'Cracktaño' estaría en su recta final, pues Alberto Gamero, esta vez, no fue portador de malas noticias, todo lo contrario, ya que confirmó que el '10' de Millonarios volverá a ser parte de una convocatoria oficial, luego de estar cerca de tres meses fuera de los terrenos de juego.

“En la convocatoria estarán Juan Carlos Pereira, Daniel Cataño y Macalister Silva, ya nos estamos uniendo, organizando y van ganando confianza”, fueron las palabras que llenaron de ilusión a los hinchas de el equipo capitalino por ver de nuevo a uno jugadores más relevantes en el título de liga obtenido en el primer semestre de 2023.

"Lo necesitamos, lo queremos, lo extrañamos", o "Revivió el fútbol", fueron algunos comentarios que se lograron apreciar en las redes sociales engrandeciendo el regreso de Daniel Cataño a la acción con Millonarios.