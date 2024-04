Así se jugará la fecha 1 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2024

El 'todos contra todos' de la Liga BetPlay l-2024 terminó en la jornada de este domingo 28 de abril, con partidos apasionantes que dejaron a ochos equipos clasificados para los cuadrangulares.

En esta ocasión, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima, Deportivo Pereira, Santa Fe, La Equidad, Millonarios, Junior de Barranquilla y Once Caldas jugarán la fase final del rentando local.

Y, tras el correspondiente sorteo para conformar a los dos grupos, así se jugará la primera fecha de los cuadrangulares.

Cuadrangular A:

Junior de Barranquilla vs. Millonarios

Deportivo Pereira vs. Atlético Bucaramanga

Cuadrangular B:

Once Caldas vs. La Equidad

Santa Fe vs. Deportes Tolima

Jugadores de Millonarios celebran la clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2024 Twitter de Millonarios

De esta manera, se jugará la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay l-2024, que contará con el Junior de Barranquilla, vigente campeón del fútbol de nuestro país, después de superar a Independiente Medellín en el último semestre de 2023.

¿Cómo funciona el sistema de competencia de la Liga BetPlay?

En la primera fase de este torneo se juegan 19 fechas, que también es conocido como el 'todos contra todos'. Luego, en la segunda fase, llamada cuadrangulares finales, ocho equipos clasificados de la fase 1 se dividen en dos grupos por sorteo. El primero de cada grupo avanza a la tercera fase, en la que se juegan dos partidos (ida y vuelta) para definir al campeón del torneo.

¿Cómo funcionó la metodología del sorteo de la Liga BetPlay?

Los dos equipos que finalizaron en la primera y segunda posición del 'todos contra todos' son los cabezas de los grupos A y B, respectivamente. Después, el equipo que ocupó la tercera posición sembró al cuarto ubicado, el quinto al sexto y el séptimo al octavo.

Además, los dos cabezas de grupo tendrán la ventaja de oficiar como locales en la última fecha de los cuadrangulares y, finalmente, los equipos que comparten estadio como Santa Fe y Millonarios no podrán ser locales en la misma fecha.