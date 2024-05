Nacional y el delantero que se despidió del club en sus redes sociales

"Me quedo con todo lo bonito que significó para mí estar en Nacional.Fueron 10 meses que estuve en este lindo club con compañeros y personas extraordinarias, y juntos logramos ponerle una copa más a esta gran institución. Gracias a todos y sobre todo a los fanáticos que son incansables no ahí como ustedes . Me voy con 9 goles y un título con el más grande de Colombia; gracias siempre". Este fue el mensaje del delantero Erick Ramírez, quien no seguirá en el tradicional club antioqueño, de cara al segundo semestre de 2024.

Ahora en este caso lo que falta es que desde las oficinas de Nacional hagan oficial la noticia,después de los fracasos que se tuvieron tanto en Copa Libertadores,como en la Liga I del fútbol colombiano al no clasificar a los cuadrangulares.

El venezolano, de 25 años, llegó al verde de Antioquia en la temporada 2023 y aunque tuvo oportunidades de actuar, en estos primeros meses del año terminó condenado al banquillo y no logró marcar la diferencia en la nómina profesional. Incluso, terminó jugando como '9' el joven Emilio Aristizábal.

Hasta ahora se desconoce cuál ser el destino del jugador extranjero.

De otra parte, cabe señalar que Erick Ramírez apareció hace algunos días en la lista provisional de la Selección de Venezuela para la Copa América de Estados Unidos 2024, en lo que significa para él una gran oportunidad en caso de poder quedar en la plantilla definitiva para el torneo organizado por la Conmebol.

Por estos días aún no se conocen más noticias relacionadas con partidas de otros futbolistas del registro de Nacional, ni tampoco de futuras contrataciones. El técnico Pablo Repetto, en concordancia con el nuevo presidente Sebastián Arango y demás integrantes de la estructura dirigencial, estarían en tiempos de análisis de nombres, con el fin de poder reforzar el equipo para los retos que se avecinan en el segundo semestre del año.