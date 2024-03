"Ojalá 'Teo' Gutiérrez y Luis 'Chino' Sandoval no hagan tantos goles en Real Cartagena"

La Primera B cada vez se ha vuelto más emocionante en Colombia, puesto que varios equipos intentan por contratar jugadores con buen nivel y de mucha experiencia.Tal es el caso del Orsomarso, escuadra que contrató para el Torneo I-2024 a Juan José Salcedo, delantero de 30 años, que tiene dos récords: es el goleador histórico del Real Cartagena con 66 goles y también el de más juegos diputados con 242.

Salcedo nació en Cartagena el 27 de mayo de 1993 y siempre se ha caracterizado por una contextura delgada y bajo de estatura, tanto así, que en la 'heroica' se popularizó como 'Pitillo'.

Con el equipo de la ciudad amurallada debutó en el 2013 y tuvo continuidad hasta el 2018. Tuvo un breve paso por Once Caldas y retornó al Cartagena para jugar dos años más.

En el 2022 dio el salto al exterior, más precisamente a Los Chankas de la segunda división del Perú. Ya en 2023 jugó para el Juan Aurich, en la misma categoría y este año fue fichado por Orsomarso. Con el club de Palmira ya lleva tres goles en siete partidos y es el referente de una plantilla muy joven. Por eso, Juan José Salcedo es el invitado de Gol Caracol en 'Historias de la B'.

Juan José Salcedo ha marcado tres goles en siete partidos con Orsomarso en el Torneo I-2024. Orsomarso.

Sus inicios con la pelota

“Mi papá, Juan Salcedo, fue beisbolista, al principio me ingresó a jugar al béisbol, comencé jugando como a los 5 años, la verdad en un partido me golpeó una bola y no fui más, no me gustó. Yo le decía que quería jugar fútbol e ingresé a los 5 años a jugar con el profesor Rafael Montes, del barrio Las Caracolas. Desde ahí me fui y hasta aquí, gracias a Dios”.

¿Cómo nació su amor por el Real Cartagena?

“Mi papá jugaba béisbol, pero era muy hincha del Real Cartagena, le gustaba demasiado el fútbol también. Él me llevaba al estadio desde pequeño qué más alegría que terminar siendo uno de los jugadores con más partidos y el goleador histórico del Real Cartagena, el equipo que mi papá tanto seguía. Y creo que para mí eso ha sido mi alegría, mi motivación, sobre todo cuando tanto mi mamá y mi padre ya fallecieron”.

La 'fórmula' para convertirse en el goleador histórico del Real Cartagena

“Eso va más como en la sangre, uno como delantero, a uno le gusta el gol. A veces el gol hasta lo persigue a uno. No puede faltar la constancia, las ganas y el deseo que usted tenga por querer lograr los objetivos, por querer uno siempre proponer a uno le da fastidio no poder rematar o tener opciones. Es el hambre que tiene uno como delantero”.

Dentro de la cancha y con la pelota

"Soy un jugador fuerte, delgado, ágil, no soy demasiado alto ni demasiado bajo. Soy 1,77 metros y un buen juego aéreo, soy rápido. Me gusta más salir del área, asociarme, pivotear y hasta poner pases. Tengo las condiciones de tirar diagonales largas, diagonales cortas, la visión, la tranquilidad. Eso se gana en los partidos el entrenamiento y con grandes compañeros que tuve".

Juan José Salcedo, en su época con el Real Cartagena. Real Cartagena.

Compañeros que más le enseñaron en el Cartagena

"Fue un volante de marca y hasta me regaña a veces cuando ve los partidos y a veces hago un control mal o no me perfilo y tengo el arco a disposición para rematar y busco mejor un pase. Se trata de Eduard Carrillo. Ya con delanteros tuve a Wilder Medina, Edwin 'Alpinito' Carrillo, Yorleys Mena y Jhonny Cano".

¿Cómo ve a este Cartagena con tantas figuras?

"La verdad un buen equipo, tanto de nombre como el cuerpo técnico. La Gobernación y la Alcaldía está haciendo todo lo posible porque vuelva a estar donde merece, en la A. Aunque la B es distinta, jugar bonito no vale, hay que guerrear y luchar con el corazón. La diferencia entre equipos es muy poca si uno mira la tabla".

¿Será que, entre Teo Gutiérrez, Luis 'Chino' Sandoval, Miguel Murillo y Anthony Otero al menos le igualan el récord?

"(Risas) La verdad esperemos que no, y que el récord dure un poco más de años. Está difícil. Los tiempos han cambiado, yo marcaba goles y no jugaba mucho. Me ponían 15 minutos. Los partidos se apretaban y Eduard Carrillo le decía al profesor que me metieran. Me tenían de cábala. Ahora los jóvenes tienen muchas más oportunidades, si yo hubiera jugado más, tendría más goles con el Cartagena".

Hace poco debutó un chico nacido en el 2008, Juan David Córdoba, en Orsomarso, ¿Qué rol tiene usted ahora con 30 años de edad?

"Con el profesor Stiven Sánchez había trabajado en el Cartagena y me invitó a este proyecto. Me gustó para volver a sonar en Colombia. El 80% de la nómina de este año son debutantes y se han portado muy bien conmigo. Soy un jugador que les da confianza y que tiene paciencia. A veces los jugadores de mi edad no entienden en eso y ven el proceso de los 'pelaos' como lento, como si fuera retroceso".

Juan José Salcedo celebrando uno de sus goles con Orsomarso. Orsomarso.